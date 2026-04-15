Les Philadelphia 76ers n’ont plus que 48 minutes à jouer pour valider leur ticket pour les playoffs. Mercredi, ils affronteront le Orlando Magic dans le cadre du Play-In Tournament, un match où le vainqueur se qualifiera directement pour le premier tour des playoffs.

Joel Embiid absent, le défi du poste de pivot

L’absence de Joel Embiid, toujours en convalescence après son opération de l’appendicite, pose un défi majeur pour l’entraîneur Nick Nurse. Le pivot n’a aucun calendrier de retour établi et n’a même pas été présent avec l’équipe depuis son diagnostic.

La question du titulaire au poste de pivot reste ouverte entre Adem Bona et Andre Drummond. Bona a débuté les trois derniers matchs mais a joué moins de minutes que Drummond à chaque fois. La physicalité et les qualités au rebond de Drummond pourraient séduire Nurse face à une équipe d’Orlando imposante.

Le Magic mise sur Wendell Carter Jr. comme pivot titulaire, un joueur capable d’écarter le jeu, même s’il ne shoote qu’à 31,9% de réussite à 3-points cette saison. Goga Bitadze l’épaulera en sortie de banc avec son profil de protecteur de cercle.

L’avantage du terrain et les clés du match

Les Sixers évolueront à domicile, les coéquipiers de Maxey possèdent un bilan équilibré cette saison : 23-18 à la maison contre 22-19 à l’extérieur. Paul George, qui n’a jamais vécu l’atmosphère des playoffs à Philadelphie, se montre enthousiaste : « Je suis super excité. Évidemment, je n’ai jamais vécu d’environnement de playoffs ici, mais j’ai hâte de le découvrir avec l’intensité, la passion. Avec les fans ici, je suis sûr que ça va être un environnement spécial. »

La défense sera cruciale pour les Sixers, qui ont montré l’efficacité de leur défense de zone lors de leur victoire 109-96 du 9 janvier face au Magic. Orlando mène la ligue en termes de tentatives de lancers francs, utilisant sa taille et sa force physique, notamment avec Paolo Banchero et Franz Wagner qui n’hésitent pas à attaquer le cercle.

Pour contrer cette menace, les Sixers comptent sur leurs ailiers polyvalents comme Paul George, Kelly Oubre Jr. et Dominick Barlow pour défendre sur Banchero et Wagner. La profondeur d’effectif reste un défi, avec Tyrese Maxey et VJ Edgecombe qui devront porter l’attaque sur de longues minutes.

« Je pense que l’évaluation globale est que, aussi chaotique que ce fut au niveau des blessures, je suis content qu’on ait pu mieux gérer ça », a déclaré Nurse. « Beaucoup de gars se sont améliorés et ont pris le relais. Il y a eu de grands moments pour presque tout le monde. » Cette rencontre s’annonce particulièrement serrée et intéressante à observer.