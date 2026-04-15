Le 15 avril 1993, Limoges marquait l’histoire en devenant le premier (et dernier) club français à remporter l’EuroLeague. Exactement 33 ans plus tard, le club est bien loin de retrouver la compétition reine européenne, mais se maintient tout de même dans l’élite française.

Pas de match à Beaublanc ce mercredi pour fêter l’anniversaire du titre, mais bien un déplacement pas évident chez la JL Bourg, membre du Top 4. Et le résultat est sans surprise. Malgré le geste des Limougeauds qui ont accepté de déplacer ce match de la 25e journée pour accommoder Bourg et sa campagne d’EuroCup, ces derniers ne leur ont pas fait de cadeaux.

Bourg surfe sur sa dynamique, Limoges a besoin de temps

Fort de sa victoire satisfaisante contre Gravelines-Dunkerque, le CSP n’a pas réussi à enchaîner. Il faut dire qu’ils ont fini ce match à… sept joueurs. En plus des absences de Leon Stergar et Mamadou Guissé, Justin Lewis (4 points) et Gavin Ware (meilleur marqueur avec 17 points) ont été exclus pendant le match. Il y a eu trois fois plus de lancers-francs sifflés pour Bourg que pour Limoges (29 à 10), dans une rencontre où l’arbitrage était au centre des débats.

Mais globalement, il y avait une classe d’écart entre les deux effectifs, des deux côtés du terrain. D’où l’écart final de 21 points (91-72), qui s’est décanté en seconde période. Cinq joueurs burgiens terminent entre 12 et 14 points. Ces derniers consolident leur place dans le Top 4 — synonyme d’avantage du terrain en playoffs — avec une… cinquième victoire consécutive en championnat.

Limoges n’a pas forcément à rougir, pour le deuxième match du nouveau coach Arnaud Tessier après le limogeage de Dario Gjergja, mais reste tout de même 13e, avec deux victoires d’avance sur le premier relégable Saint-Quentin (15e). « On a changé notre façon de travailler, cela va être une bonne chose » expliquait Hugo Invernizzi (7 points, 9 rebonds, 5 passes décisives ce soir) dans une interview à notre micro il y a quelques jours. Le genre de processus qui va mettre du temps à se mettre en place.