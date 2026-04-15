Brancou Badio a trouvé sa maison en Liga Endesa. Valencia Basket a annoncé la prolongation de contrat du joueur de 27 ans, qui était initialement lié au club jusqu’à la fin de la saison prochaine. Le Sénégalais s’est visiblement imposé dans le projet valencien au point de convaincre sa direction de miser sur lui jusqu’en 2029.

🧡🎨 #EstoEsArteChat Cas 👉 @brancoupapi99 seguirá siendo nuestro “Papi” hasta 2029https://t.co/emQ1BP1i1w Val 👉 Brancou Badio continuarà sent el nostre “Papi” fins a 2029https://t.co/BQVbIkkqCp Eng 👉 Brancou Badio will remain our ‘Papi’ through 2029… pic.twitter.com/3HxNiUeoK7 — Valencia Basket Club (@valenciabasket) April 14, 2026

Une première saison en EuroLeague convaincante

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Manresa après avoir été formé en partie par le FC Barcelone, Badio dispute cette saison sa première campagne en EuroLeague et il n’a pas tardé à se faire une place. Le meneur affiche des moyennes de 10,8 points, 2,1 rebonds et 2,1 passes décisives par match, dans la compétition la plus prestigieuse d’Europe. Brancou Badio à réalisé son meilleur match de la saison face à Milan, avec 20 points et 22 d’évaluation.

Un profil précieux

Explosif, rapide, capable de finir près du cercle et adroit sur le mid-range, Badio offre à Valence une polyvalence appréciable. Sa capacité à peser dans plusieurs registres, aussi bien en attaque qu’en défense, lui a permis de s’imposer comme l’un des éléments clés de la rotation valencienne avec près de 20 minutes en moyenne passé sur le terrain. Cette prolongation jusqu’en 2029 confirme la confiance que lui accorde le club.