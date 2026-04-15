C’est la période. Chaque année à la fin de la March Madness, les joueurs sont nombreux à changer de fac en NCAA. La plupart car insatisfaits de leur rôle, et en quête de nouveaux horizons qui leur permettront de davantage s’exprimer. Ces dernières 24 heures, ils sont deux nouveaux français à être entrés dans le portail des transferts, tandis qu’un autre a trouvé sa future fac, un peu plus d’une semaine après avoir annoncé qu’il en changeait.

Majstorovic reste en Californie

Par la voix de Jonathan Givony de Draft Express, Petar Majstorovic (2,02 m, 20 ans) a en effet annoncé qu’il restait en Californie, mais rejoignait l’université de Pepperdine, après avoir quitté celle de Long Beach State. L’intérieur franco-serbe est bien connu du public français pour avoir été formé pendant plusieurs années à l’Alliance Sports Alsace, et une année à l’ASVEL avant de s’envoler vers les États-Unis en 2024.

Médaillé de bronze à l’Euro U20 avec la génération 2005 française, il a explosé cette saison, par rapport à sa première saison NCAA à Syracuse (2,6 points de moyenne). À Long Beach State, Majstorovic a compilé 14,4 points à 52,4% aux tirs (dont 28,6% à 3-points), 6,4 rebonds, 1,8 passe décisive et 1,7 interception en 31 minutes de moyenne. Ce qui en faisait donc un gros prospect sur le mercato, et une belle recrue pour Pepperdine, où évoluaient plusieurs Serbes cette saison.

NEWS: Long Beach State transfer Petar Majstorovic has committed to Pepperdine, Gersh Sports told DraftExpress. The 6'8 sophomore PF averaged 14.4 points, 6.4 rebounds, and 1.8 assists per game, making 28 3s in 32 games. pic.twitter.com/GYd50EF1wl — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 15, 2026

Les meneurs Sissoko et Marville à la recherche d’une meilleure situation

Autre transfuge de l’ASVEL, mais âgé d’un an de moins, Yohann Sissoko (1,94 m, 19 ans) a aussi décidé d’entrer sur le portail des transferts. Comme Majstorovic à l’époque, il a vécu une première année compliquée outre-atlantique. Alors qu’il était dans le top 3 des meilleurs joueurs d’Espoirs ELITE en 2024/25 avec plus de 20 points et 7 passes décisives de moyenne, il n’a compilé que 3,3 points en 11 minutes de moyenne cette saison en NCAA avec Florida Atlantic. « Ce n’était pas vraiment le parcours que j’avais imaginé. Je vais continuer à travailler et faire confiance au processus pour la suite » a-t-il avoué dans son communiqué de départ.

Lilian Marville (1,82 m, 21 ans) a lui connu des meilleures statistiques avec les Spartans de UNC Greensboro, avec 9,5 points à 45,4% aux tirs (dont 52,2% à 3-points), 2,0 rebonds et 2,3 passes décisives en 26 minutes de moyenne. Il a même terminé dans le Top 10 des meilleurs shooteurs à 3-points de NCAA avec un volume conséquent. Le meneur avait fait le grand saut vers les États-Unis depuis l’ÉLITE 2 et non la Betclic ÉLITE, puisqu’il est né et a été formé à Orléans, où il a notamment été MVP du Final Four du championnat Espoirs Pro B. Lui aussi médaillé de bronze à l’Euro U20 l’été dernier, il a encore trois ans d’éligibilité en NCAA, qu’il fera donc ailleurs qu’à Greensboro.