Ils sont parmi ceux qui ont déjà fini leur saison NBA. Pas de playoffs pour les Washington Wizards pour la cinquième saison consécutive. La franchise de la capitale a terminé en dernière place de la conférence Est pour la deuxième année de suite. En attendant la loterie puis la Draft qui sont leurs objectifs principaux, les joueurs sont eux déjà en vacances.

Dernier match le dimanche 12 avril, puis passages devant la presse, réunion avec les dirigeants et joueurs, et examens médicaux le lundi 13 avril au matin, et le soir-même certains s’étaient déjà envolés vers d’autres horizons. C’est le cas des deux tricolores Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) et Bilal Coulibaly (2,03 m, 21 ans), qui sont déjà rentrés en France.

« J’ai hâte de pouvoir faire les fenêtres »

Mais avant cela donc, ces derniers ont participé aux traditionnelles “exit interviews”, soit une conférence de presse devant les journalistes locaux pour faire le bilan de leur saison et déjà se projeter pour la suite. Concernant Sarr et Coulibaly, nous leur avons forcément posé la question de leur présence en équipe de France cet été. S’il n’y a pas de grosse compétition internationale comme les étés précédents, il y aura en revanche une voire deux fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Les 3 et 6 juillet face à la Belgique puis la Finlande, et une seconde phase du 24 août au 1er septembre en cas de qualification.

« J’ai vraiment hâte de pouvoir faire les fenêtres. Ce sont vraiment des échéances qui sont importantes quand même. J’ai hâte de prendre conscience de tout ça » nous a confiés Alexandre Sarr. Le pivot français, qui a véritablement explosé cette saison en NBA, n’avait eu le temps de jouer que deux matchs à l’Euro 2025 — ses deux premiers en équipe de France A — avant de se blesser. Il y a forcément une envie de sa part de renouveler l’expérience.

Il aura de la concurrence sur le secteur intérieur, avec Victor Wembanyama et Maxime Raynaud qui ont déjà affirmé leur volonté d’être présent pour ces fenêtres, tandis que Rudy Gobert pourrait vouloir revenir et Moussa Diabaté nous disait ne pas vouloir fermer la porte.

« Ce n’est pas mon choix, mais oui ça serait avec plaisir »

C’est peut-être aussi la question de la concurrence qui a amené Bilal Coulibaly à être plus prudent en répondant à cette question : « J’espère qu’on me verra en équipe de France cet été. Ce n’est pas mon choix, mais oui ça serait avec plaisir ». Avec les Jeux Olympiques 2024 et l’Euro 2025, lui connaît mieux l’équipe de France. Mais sa dernière expérience l’été dernier s’était plutôt mal passée, avec une blessure au pouce au bout de deux matchs à l’Euro qui l’avait handicapé pour la suite et plombé ses statistiques.

Les deux compères sont en tout cas prêts pour ces fenêtres, qui arriveront au milieu d’un été de quasiment six mois pour eux. Sarr et Coulibaly ont hâte de retrouver les fans français, eux qui vivent loin de leur pays toute l’année. Alexandre Sarr : « Je voulais les remercier. Je sais qu’il y a un bon groupe de fans qui nous suivent, je les vois sur les réseaux sociaux et tout. Ça fait plaisir de voir l’empreinte qu’on a jusqu’en France. » Bilal Coulibaly : « Je tiens à remercier les fans français parce qu’ils nous ont vraiment soutenus cette saison. Ça nous a fait énormément plaisir, on voit tous les messages, on voit tout le support, et on apprécie. »

Depuis Washington,