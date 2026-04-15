Installé au Mexique, l’intérieur jamaïcain Tyran De Lattibeaudiere continue de faire trembler les filets à 35 ans.

Depuis l’été 2025, il porte le maillot des Astros de Jalisco avec brio. En CIBACOPA 2025/2026, il affiche une moyenne de 15,5 points, 7,3 rebonds, 2,1 passes et 1,4 interception pour 20,4 d’évaluation en 14 matchs. Il est tout simplement le 2e meilleur joueur statistique de son équipe classée à la première place du championnat avec un bilan de 19 victoires pour une seule défaite.

En Basketball Champions League Americas, ses stats sont tout aussi solides : 14,9 points, 5,9 rebonds, 1,6 passe pour 17,4 d’évaluation en 20 minutes sur 8 matchs.

Il est l’un des moteurs de l’équipe, capable de performances XXL comme ses 23 points et 9 rebonds contre Culiacan ou son 39 d’évaluation face à Guaymas. Athlétique, combattant et doté d’un excellent toucher près du panier, « Ty » incarne le profil du intérieur moderne : scoreur, rebondeur et capable de défendre dur.

Une carrière bâtie sur la constance

Après une dernière année NCAA explosive à Lamar University (2014-2015) – 13,4 points, 7,7 rebonds en 30 matchs –, De Lattibeaudiere a entamé sa carrière professionnelle en Espagne (Araberri puis Coviran Granada en LEB Silver). Il passe ensuite par la Suisse (Pully Lausanne, 19 points et 8,7 rebonds en moyenne en 2017-2018) avant d’arriver en France, où il va s’épanouir durablement.

Il enchaîne ensuite des expériences en Israël (Hapoel Afula), en Pologne (Legia Warszawa puis Start Lublin) et même à Taïwan, avant de rejoindre les Astros de Jalisco en 2025. Avec la sélection jamaïcaine, il a également participé aux qualifications pour la Coupe du monde 2025-2026, affichant 17 points et 6 rebonds par match.

Visage du basket français de la NM1 à l’Élite

La France reste le cœur de sa carrière européenne. De 2018 à 2024, Tyran De Lattibeaudiere y a disputé plus de 150 matchs et s’est imposé comme l’un des intérieurs les plus réguliers des divisions qu’il a fréquenté. Vu en 2018-2019 à Tours en NM1 (13,5 pts, 7,4 reb), il a ensuite connu des beaux passages en Pro B entre 2019 et 2023 ( Denain, Nancy, Tours, Orléans) et a même été vu en Betclic ELITE en 2023-2024 au Mans Sarthe (9 pts et 4,1 reb en 9 matchs).

PROFIL JOUEUR Tyran DE LATTIBEAUDIERE Poste(s): Ailier Fort Taille: 202 cm Âge: 35 ans (25/01/1991) Nationalités: Stats 2023-2024 / Betclic ELITE PTS 9 #108 REB 4,1 #64 PD 1 #167

En Pro B, il a tourné régulièrement à plus de 14 points et 6 rebonds, avec un pourcentage aux tirs souvent supérieur à 55 %. Son passage éclair avec Le Mans lui a permis de goûter à la Basketball Champions League.

Tyran De Lattibeaudiere incarne la belle histoire d’un joueur qui, sans être drafté en NBA, a construit une carrière internationale riche et respectée. Du béton des salles française aux arènes mexicaines, il continue d’imposer son style : combatif, efficace et toujours prêt à mener son équipe.

Les Astros ont trouvé en lui un leader silencieux qui parle sur le terrain. Et à en juger par ses stats actuelles, l’aventure mexicaine n’est pas près de s’arrêter.