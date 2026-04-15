Klark Riethauser (2,03 m, 18 ans) continue de marquer les esprits en Espoirs ELITE. Dans une fin de saison sans réel enjeu collectif pour les Espoirs de Chalon, l’ailier suisse s’illustre individuellement. À Boulazac, il a signé la meilleure performance de sa jeune carrière avec 37 points, confirmant sa montée en puissance et son statut de référence offensive dans le championnat.

Une performance référence pour finir fort

Si les Espoirs chalonnais, 9es, n’ont quasiment plus aucune chance de se qualifier pour le Trophée du Futur, certains joueurs en profitent pour se mettre en lumière. C’est clairement le cas de Klark Riethauser.

Lors de la victoire à Boulazac (92-74), le Suisse a été intenable : 37 points à 11/20 aux tirs, 9 rebonds et 5 passes pour 37 d’évaluation en 33 minutes et 48 secondes.

Il s’agit tout simplement de son record personnel, mais aussi de la deuxième meilleure performance au scoring de la saison en Espoirs ELITE derrière les 41 points de Louka Letailleur… contre Boulazac.

Un scoreur parmi les meilleurs du championnat

Ce match n’est pas un coup isolé. Depuis plusieurs semaines, Klark Riethauser enchaîne les prestations de haut niveau. À peine majeur, il s’impose déjà comme l’un des joueurs les plus productifs du championnat.

Avec 18,8 points de moyenne, il figure dans le Top 5 des meilleurs marqueurs des Espoirs ELITE. Il ajoute également 7 rebonds par match, ce qui le place dans le Top 10 dans ce secteur.

PROFIL JOUEUR Klark RIETHAUSER Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 18 ans (29/03/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 18,5 #7 REB 6,9 #18 PD 2,5 #60

Bientôt en NCAA ?

Joueur à potentiel de très haut-niveau, mis en valeur durant le NexGen de l’EuroLeague à Belgrade ou encore le Young Star Game, Klark Riethauser pourrait cependant quitter l’Elan Chalon à l’intersaison pour la NCAA.

BYU, qui a aligné le potentiel n°1 de la Draft NBA 2026 Anicet “AJ” Dybantsa Jr. sur la saison écoulée, s’intéresse notamment à lui.

BYU has shown interest in class of 2026,

international prospect Klark-Luca Riethauser (SF).#BYUHOOPS https://t.co/yZN2BwmXiW — BYU Basketball Recruitment Composite (@BYUMBBrecruit) April 13, 2026

Une dynamique individuelle à suivre

Sans enjeu collectif majeur, cette fin d’exercice pourrait servir de tremplin à Klark Riethauser. À 18 ans, il continue d’accumuler de l’expérience et de renforcer sa crédibilité parmi les prospects les plus intéressants du championnat.

De quoi aborder la suite avec ambition, que ce soit à Chalon ou ailleurs.