Les images de retrouvailles ont parfois plus de force qu’un long discours. Celle de Brian Conklin et Maxime Raynaud en fait partie, parce qu’elle raconte en une scène le temps qui passe, les étapes franchies et le chemin parcouru par un joueur formé en France.

@Nanterre92 @Betclic_ELITE found someone balling it up in his final @NBA game as a rookie! Long ways from France 🇫🇷 pic.twitter.com/uNuVw6tDHR — Brian Conklin (@BrianConklin14) April 13, 2026

Une photo pour se souvenir

L’Américain et le jeune français se sont retrouvés cette semaine, immortalisant leur retrouvaille à travers un cliché.

En 2020/2021, Conklin évoluait avec l’équipe première de Nanterre, dans le rôle du joueur expérimenté capable d’apporter son cadre et sa lecture du haut niveau. A 31 ans, son profil d’intérieur fort au sol, combatif et capable d’alimenter la marque avec son tir à mi-distance, se montrait efficient dans les Hauts-de-Seine avec ses 9,5 points en 19 minutes en Betclic ELITE et 7,8 points en EuroCup sous les ordre de Pascal Donnadieu. A cette époque le club du 92 alignait l’équipe la plus jeune du championnat avec 25 ans de moyenne d’age:Ivan Février, Lucas Dussoulier, Alpha Kaba, Damien Bouquet, Isaïa Cordinier … et bien sur Victor Wembanyama, le tout chapeauter par un duo Dwight Buycks – Chris Warren à la mène. Au finale, Nanterre avait terminé à la 10e place au final avec un bilan équilibré de 17 victoires pour 17 défaites.

Au même moment, Raynaud lui, n’était encore qu’un jeune, qui faisait ses classes dans le championnat Espoirs (12 points et 7 rebonds de moyenne).

Congrats to the little bro ⁦@vicw_32⁩ ! It’s official #1 to the ⁦@spurs⁩ and ⁦@NBA⁩ dreams become reality. Good luck in the future, big things for you. Bonne route et continuation 🙌🏻💪🏻 ⁦@NBADraft⁩ pic.twitter.com/CRw4rx0l53 — Brian Conklin (@BrianConklin14) June 23, 2023

Cinq ans plus tard, ce n’est plus la même portée sportive

Le natif d’Eugene dans l’Oregon a ensuite roulé sa bosse à Porto-Rico, en Turquie, au Portugal, au Mexique, avant un dernier contrat au Japon en 2023/2024.

De son coté avec un parcours qui l’a mené à Stanford, puis aux Sacramento Kings en NBA cette saison, Maxime Raynaud s’est imposé comme un vrai joueur NBA, une des belles surprises de la Grande Ligue cette saison.

PROFIL JOUEUR Maxime RAYNAUD Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 23 ans (07/04/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 12,5 #147 REB 7,6 #40 PD 1,3 #339

Le symbole est fort pour Nanterre. Le club apparaît ici comme un lien entre deux destins avec un pro aguerri d’un côté et un futur NBA player de l’autre, le tout dans la même maison il y a cinq ans pile.

Que de chemin parcouru depuis …