Alors que Sertac Sanli, absent depuis le 7 février, a signé son retour sur la feuille de match samedi dernier contre le Bahcesehir Istanbul, sans jouer, sa présence lors de la finale face à Bourg-en-Bresse pourrait bien tomber à pic pour ce qui serait alors ses premières apparitions de la saison en EuroCup.

Blessé à l’entraînement

Pour cause, le Besiktas Istanbul va devoir faire sans son deuxième pivot, Ismaël Kamagate, blessé au genou la semaine dernière à l’entraînement, a-t-on appris ce jeudi. Les premiers échos sont d’ailleurs assez pessimistes, suffisants pour suggérer une fin de saison, alors que tous les examens n’ont pas encore été passés.

Un crève-cœur, sans doute, pour l’ancien intérieur du Paris Basketball, qui avait là l’occasion de remporter le premier trophée collectif de sa carrière, face à un club français qui plus est, et qui devra se contenter de suivre cela depuis les tribunes.

Une première saison inconstante en Turquie

Déjà venu à Ékinox une première fois en janvier lors de la première phase de l’EuroCup, où il avait été tancé par son coach Dusan Alimpijevic pour son manque de dureté, Ismaël Kamagate nous avait confié que sa saison au Besiktas était faite « de hauts et de bas ».

Trois mois après, sa malheureuse blessure mis à part, l’Orléanais restera sans doute sur un bilan similaire (7,1 points à 65%, 4,9 rebonds et 0,9 contre en 15 minutes de moyenne en 44 matchs toutes compétitions confondues).

PROFIL JOUEUR Ismaël KAMAGATE Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 25 ans (17/01/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Basketbol Super Ligi PTS 8,4 #96 REB 5,9 #13 PD 0,4 #209

Capable de très belles sorties ces derniers temps (10 points et 10 rebonds à Panionios le 10 février ;12 points et 11 rebonds contre Mersin le 6 mars ; 15 points et 6 rebonds à Manisa le 27 mars), le meilleur pivot en titre de la Basketball Champions League est resté inconstant, souvent timide et/ou peu utilisé dans les gros matchs (5 minutes de moyenne sur la demi-finale d’EuroCup contre le Bahcesehir ; 2 points et 4 rebonds en 12 minutes lors de la finale de la Coupe de Turquie).

Sans Ismaël Kamagate, le Besiktas attend la JL Bourg mercredi prochain à Istanbul mercredi prochain pour le Match 1 de la finale de l’EuroCup. Le Match 2 est programmé le mardi 28 avril à Ékinox, tandis que la belle éventuelle se déroulerait le vendredi 1er mai en Turquie.