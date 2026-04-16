Menés de 13 points dans le quatrième quart-temps face aux Clippers, les Warriors ne sont pas passé loin de la sortie de route. Dans une rencontre fermée, physique, où chaque possession avait des allures de duel, Golden State s’est accroché à son identité pour rester en vie puis l’emporter (126-121) à l’Intuit Dome.

Si Stephen Curry a fait basculer le match dans les dernières minutes avec son adresse extérieure, le socle de ce retour s’est construit en défense. Et dans ce domaine, Draymond Green a une nouvelle fois été partout : sur les aides, dans les rotations, dans l’impact physique et surtout dans la lecture du jeu.

« J’ai même eu du mal à prendre des tirs »

Au sortir de la rencontre, la star de L.A. Kawhi Leonard, limitée à 2 petits points sur le 4ème quart-temps (21 au total), a tenu à souligner la performance de son vis-à-vis dans des termes particulièrement forts : « Draymond Green est un hall of famer défensif. J’ai même eu du mal à prendre des tirs ».

Une déclaration loin d’être anodine, venant d’un joueur considéré comme l’un des meilleurs two-way players de sa génération. Le double Defensive Player of the Year (2015 et 2016) a notamment insisté sur la capacité de Green à peser sur un match sans avoir besoin de scorer, uniquement par son activité et sa compréhension du jeu.

« Ça me touche énormément »

Interrogé sur ces propos, Draymond Green n’a pas caché sa satisfaction. Le leader défensif des Warriors a mesuré la portée de cet hommage : « Entendre ça de la bouche de l’un des meilleurs, ça me touche énormément. C’est pour cela qu’on fait ce métier. Pour avoir le respect de ses pairs. Et Kawhi n’est n’importe qui. C’est l’un des plus grands ».

Kawhi Leonard and Draymond Green exchange compliments about one another following an epic @SoFi Play-In 👏 https://t.co/LFqgSBDgLY pic.twitter.com/eUfXCC9d3A — NBA (@NBA) April 16, 2026

Dans une NBA où la lumière est souvent braquée sur les performances offensives, Green continue de défendre l’importance des basses besognes. Et ce type de reconnaissance entre pairs vient rappeler le rôle central dans l’équilibre des Warriors, parfois sous-estimé par certains.

Un nouveau défi face aux Suns pour une place en playoffs

Grâce à ce succès, Golden State s’offre une nouvelle opportunité de valider son billet pour les Playoffs NBA. Les Warriors affronteront ainsi les Phoenix Suns lors de leur ultime match de Play In vendredi (4h00 du matin) avec l’espoir de défier le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander au 1er tour en cas de succès.

Un match couperet où l’expérience et la défense devraient encore jouer un rôle déterminant face à un adversaire qui compte 8 victoires de plus en saison régulière.