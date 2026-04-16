Les éloges concernant Victor Wembanyama sont monnaie courante dans la sphère basketballistique, mais rares sont ceux qui vont aussi loin que Dwight Howard. L’ancien triple défenseur de l’année (2009, 2010, 2011) a livré une analyse particulièrement ambitieuse du potentiel du Français dans une récente émission de Yahoo Sports, estimant que le pivot des Bleus pouvait viser les sommets absolus de la NBA.

Dithyrambique, D-12 n’a pas hésité à affirmer que Victor Wembanyama pourrait devenir a minima « un joueur Top 3 all-time », à condition de poursuivre sa progression et de rester en bonne santé. Une déclaration forte, qui place déjà le Français dans une perspective historique rarissime pour un joueur aussi jeune.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,9 #17 REB 11,4 #5 PD 3,1 #128

Sous le charme de l’ancien de l’ASVEL et de la JSF Nanterre, le champion NBA 2020 aux côtés de LeBron James sous le maillot des Lakers déclarait ainsi. « J’aime la façon dont il attaque le cercle. Il dunke sur tout ce qui bouge. Et si vous l’en empêchez, il se retourne pour vous shooter sur la tête, sachant que vous n’arriverez jamais à le contrer. »

Ce type de projection s’appuie sur un constat partagé par de nombreux observateurs : le profil de Victor Wembanyama est unique. À seulement 22 ans, l’intérieur français cumule taille, mobilité, protection de cercle et capacité de création extérieure. Un mélange encore jamais vu à ce niveau.

Howard, longtemps considéré comme le meilleur pivot de la ligue en son temps (2ème à l’élection du MVP en 2011), s’inscrit dans cette tendance en évoquant un joueur « sans limite », capable de redéfinir les standards du poste d’intérieur moderne.

Un statut qui passe par des succès collectifs

Reste que la route vers un statut de « Top 3 all-time » s’annonce particulièrement longue et périlleuse. Et suppose non seulement une domination individuelle sur la durée, mais aussi un palmarès collectif solide. Une ultime condition qui ne semble pas inquiéter Dwight Howard, définitivement convaincu les super-pouvoirs de notre alien. « Les Spurs sont mes favoris pour remporter le titre cette année si Wemby reste en bonne santé. »

Une chose est sûre : pour sa troisième année en NBA, Victor Wembanyama ne se contente plus d’être un phénomène. Il est déjà perçu, par certains de ses pairs, comme un potentiel GOAT en puissance.