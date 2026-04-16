Les Portland Trail Blazers ont décroché leur billet pour les playoffs NBA 2026 grâce à une victoire 114-110 contre les Phoenix Suns lors du Play-In Tournament mardi soir. Une victoire marquée du sceau de Deni Avdija, grand artisan de cette qualification avec une performance XXL.

Sa deuxième marque en carrière au scoring

L’ailier israélien a livré le match de sa vie au moment le plus crucial de la saison. L’ex-joueur des Wizards a compilé 41 points, 12 passes décisives, 7 rebonds et 2 contres en 38 minutes de jeu. Avec notamment plusieurs tirs ultra-clutch pour emporter la décision. Le tout avec une efficacité pour le moins époustouflante : 15/22 aux tirs, 3/8 à 3-points et 8/13 aux lancers francs.

Grâce aux exploits de leur néo All-Star, les joueurs de l’Oregon affronteront donc les San Antonio Spurs, 2e tête de série de la Conférence Ouest avec un bilan de 62 victoires pour 20 défaites, au premier tour des Playoffs de la conférence Ouest. Avec un Game 1 programmé dimanche 19 avril à 21h00.

Les Spurs sont prévenus !

Malgré le statut d’outsider de Portland (42 victoires et 40 défaites, 8ème), Deni Avdija n’a pas hésité à se montrer confiant au sortir du match face à Phoenix. S’exprimant sur Prime Video, l’ailier a ainsi analysé le défi qui attend son équipe : « Ils (les Spurs) forment une grande équipe, très talentueuse. Vous savez, ils sont jeunes aussi donc ils n’ont pas beaucoup d’expérience en playoffs non plus. Ça va être dur, ça va être un combat. Nous allons donner tout ce que nous avons et je crois vraiment en cette équipe. Nous pouvons tout faire si nous restons soudés, connectés. Nous serons prêts à jouer. »

Deni on facing the Spurs: "They're young too so they don't have a lot of playoff experience as well. It's gonna be a fight" pic.twitter.com/85dZzBM0xd — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 15, 2026

Si les statistiques de saison régulière donnent un léger avantage aux Spurs, victorieux lors de deux des trois confrontations directes, DeniAvdija a brillé individuellement lors de ces matchups avec des moyennes de 31,7 points, 8,0 passes et 7,3 rebonds. Et affiché des pourcentages remarquables avec 54,8% au global et 52,9% à 3-points sur 38,7 minutes de temps de jeu moyen. Des productions elite qui permettent logiquement aux Blazers d’espérer. Et promettent peut être aussi une série plus équilibrée que le classement ne le laisse penser.