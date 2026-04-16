Après une première victoire encourageante à domicile face à Gravelines, Limoges abordait ce déplacement à Bourg-en-Bresse comme un véritable test de la nouvelle ère Arnaud Tessier. Le verdict est sans appel (92-71) sur le score, même si les Limougeauds ont tenu la corde pendant une mi-temps.

Neuf professionnels, bientôt un retour ?

Toujours privé de Leon Stergar et Mamadou Guisse, le Cercle Saint-Pierre a néanmoins pu compter sur le retour de Nikola Jovanovic, absent lors des deux précédentes rencontres. Malgré tout, Limoges n’alignait que neuf joueurs professionnels pour ce déplacement dans l’Ain, une contrainte structurelle qui commence à peser.

Pour espérer finir la saison correctement, l’équipe d’Arnaud Tessier espère revoir un de leurs joueurs revenir dans l’effectif.

« Pour faire simple j’espère avoir un joueur de plus dimanche, c’est un peu dans le médicale je ne peux pas trop en parler. Mais j’espère récupérer un joueur de plus ce dimanche pour nous aider, il nous manque une rotation. »

Compétitifs durant les deux premiers quart-temps, les joueurs du CSP n’ont pas résisté à l’accélération bressane en seconde période. Le technicien a tout de même laissé transparaître quelques regrets : « On aurait pu les embêter un peu plus. »

Tessier de retour en Bresse avec une exigence affichée

Pour ce deuxième match à la tête du CSP, Arnaud Tessier retrouvait une maison qu’il connaît bien, lui qui est passé par le centre de formation de la JL où il a dirigé l’équipe espoirs durant deux saisons, les menant notamment au Trophée du Futur. Après une belle évolution en deux ans le coach n’a pas cherché d’excuses après la défaite : « On est impactés physiquement, il faut qu’on continue à travailler parce que ça fait peu de temps que nous sommes ensemble. Mais ce n’est pas une excuse. Ce soir on peut faire mieux et il faut qu’on fasse mieux dès dimanche. »

Malgré le score final, Vincent Amsellem a tenu à souligner les progrès collectifs aperçus dans ce match :

« Je vais peut-être paraître fou en disant ça, on prend 20 points, mais je trouve que c’est un peu cher payé au vu de la physionomie du match. J’ai vu des attitudes défensives intéressantes, il y a une nouvelle énergie et une nouvelle atmosphère dans notre équipe. »

Amsellem, un retour progressif dans un corps incertain

Vincent Amsellem (1,92 m, 24 ans) dispute son sixième match depuis son retour de blessure au genou. Le jeune meneur formé à Antibes est encore loin de retrouver toutes ses sensations : « À chaque fois que je saute, je ne sais pas comment ça va finir. » Une incertitude que le joueur partage avec d’autres membres du groupe : « Honnêtement, c’est très compliqué quand on met un pied sur le terrain, on ne sait pas si on va être en forme. Mais j’ai envie de dire : on n’a pas le choix. J’espère qu’on va finir la saison du mieux possible. »

Cap sur Nanterre dimanche à Beaublanc

Le CSP se retrouve à la 13e place du championnat. Dimanche, c’est Nanterre, deuxième au classement de Betclic ELITE, qui se déplace à Beaublanc. Arnaud Tessier a affiché clairement ses attentes « Ce que j’espère, je le dis honnêtement, c’est qu’il n’y ait pas de frustration de notre côté. Qu’on se donne à 100 % comme on doit le faire à domicile devant notre public. »

Vincent Amsellem, lui, veut rebondir devant ses supporters : « On a un beau match dimanche à Beaublanc et avec l’aide du public, tout est possible. »