ITW Romain Parmentelot, dans la course au Top 8 : “On veut ramener Denain en playoffs”
Romain Parmentelot confirme sa montée en puissance avec Denain en ELITE 2. Dans une saison aboutie sur le plan collectif et individuel, le jeune arrière vise clairement les playoffs avec le club nordiste.
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Résumé
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Cette saison en ÉLITE 2, Romain Parmentelot cumule 12,3 points, 3 rebonds et 3,9 passes décisives de moyenne.
Crédit photo : Tuan Nguyen
Romain Parmentelot poursuit sa progression avec Denain, où il s’impose comme l’un des éléments majeurs de la rotation. À 22 ans, il réalise une saison complète en ELITE 2 (12,3 points et 3,9 passes décisives de moyenne), tout en incarnant parfaitement l’identité d’un collectif nordiste ambitieux. Entre exigences quotidiennes, montée en responsabilités et vision à long terme, il détaille les ressorts d’une équipe qui regarde vers le haut du classement.
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