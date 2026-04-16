Romain Parmentelot poursuit sa progression avec Denain, où il s’impose comme l’un des éléments majeurs de la rotation. À 22 ans, il réalise une saison complète en ELITE 2 (12,3 points et 3,9 passes décisives de moyenne), tout en incarnant parfaitement l’identité d’un collectif nordiste ambitieux. Entre exigences quotidiennes, montée en responsabilités et vision à long terme, il détaille les ressorts d’une équipe qui regarde vers le haut du classement.