Avant de penser à la finale de l’EuroCup, la JL Bourg veut déjà « sécuriser sa quatrième place » de Betclic ÉLITE
Assemian Moularé et la JL Bourg sont en pleine confiance
La JL Bourg n’a connu qu’une seule défaite depuis la Leaders Cup : le revers à domicile face à Turk Telekom Ankara lors de la demi-finale aller de l’EuroCup, finalement sans conséquence puisque la Jeu s’est hissée en finale. Hormis ce faux pas, les Bressans avancent avec régularité et confiance en championnat, et leur entraîneur Freddy Fauthoux ne cache pas sa satisfaction : « Aujourd’hui, les gars sont dans une dynamique plutôt positive. Il y a un gros match qui nous attend samedi (à Chalon) et on sait de quoi on est capable de faire. »
La montée en puissance collective
L’état de forme du groupe est un atout supplémentaire. Yvann Mbaya a profité de l’absence de Tajuan Agee pour se relancer, le retour d’Antony Labanca, serial shooteur de l’effectif, densifie encore davantage les options offensives. La JL Bourg se présente avec un effectif quasi complet, malgré quelques suspensions encore à purger, dont celle de Kevin Kokila ce samedi face à Chalon.
Absent face à Monaco après« une alerte heureusement moins grave qu’on aurait pu le croire », le capitaine bressan a effectué son retour face à Limoges (92-71). « C’est très important, je ne voulais pas qu’il perde le rythme de la compétition », a soufflé son coach.
Face aux Limougeauds, la JL a livré un match sérieux malgré une entame poussive. « Je trouve qu’on a fait un match très sérieux, même si on a eu du mal à se mettre en place dans les attitudes. Après, on est monté en intensité, on a fait valoir nos capacités défensives, tout en essayant de préserver les temps de jeu de chacun », a analysé le coach. La clé a été défensive, avec une défense plus haute et plus pressante qui a étouffé les adversaires : « En étant plus haut et un peu plus pressants, ils ne pouvaient plus mettre le ballon là où ils voulaient. »
L’objectif : verrouiller la quatrième place
Dans le groupe, personne ne regarde trop loin malgré l’effervescence autour du parcours européen. « Freddy nous répète souvent l’importance des matchs de championnat de France », confirme Ricky Lindo. Lui a brillé devant ses parents venus des États-Unis pour le voir évoluer en France, à quelques jours d’une finale d’Eurocup.
La quatrième place, la dernière garantissant l’avantage du terrain en playoffs, avec les matchs à Ékinox à la clé. C’est l’objectif immédiat et il est clairement affiché « On a déjà un objectif assez clair, on ne peut plus grappiller de place alors on veut sécuriser cette quatrième place en gagnant des matchs », résume Fauthoux.
Chalon, un derby à enjeu
La prochaine destination est à moins d’une heure de route : Chalon-sur-Saône, samedi soir. Les Chalonnais, neuvièmes au classement, ont subi une défaite difficile à avaler chez le promu (90-94) et voient Nancy et Boulazac revenir dans leur sillage pour la course au play-in. L’équipe d’Elric Delord, qui avait atteint les quarts de finale la saison passée avant de buter sur l’ASVEL, voudra se relancer dans son Colisée, dans un contexte qui promet d’être bouillant après les incidents de l’aller en décembre.
Ricky Lindo anticipe un déplacement piégeux : « L’objectif est toujours de gagner, celle-là va être compliquée à Chalon dans un environnement hostile, mais on sera bien préparés. » Freddy Fauthoux partage cet avis : « On sait que Chalon, ce n’est pas une salle facile, ils ont un public qui est souvent présent et qui pousse son équipe. » Rendez-vous samedi au Colisée pour la 27e journée de Betclic Elite.
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