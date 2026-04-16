La JL Bourg n’a connu qu’une seule défaite depuis la Leaders Cup : le revers à domicile face à Turk Telekom Ankara lors de la demi-finale aller de l’EuroCup, finalement sans conséquence puisque la Jeu s’est hissée en finale. Hormis ce faux pas, les Bressans avancent avec régularité et confiance en championnat, et leur entraîneur Freddy Fauthoux ne cache pas sa satisfaction : « Aujourd’hui, les gars sont dans une dynamique plutôt positive. Il y a un gros match qui nous attend samedi (à Chalon) et on sait de quoi on est capable de faire. »

La montée en puissance collective

Kevin KOKILA 12 PTS 6 REB 0 PDE JLB 92 71 CSP Face aux Limougeauds, la JL a livré un match sérieux malgré une entame poussive. « Je trouve qu’on a fait un match très sérieux, même si on a eu du mal à se mettre en place dans les attitudes. Après, on est monté en intensité, on a fait valoir nos capacités défensives, tout en essayant de préserver les temps de jeu de chacun », a analysé le coach. La clé a été défensive, avec une défense plus haute et plus pressante qui a étouffé les adversaires : « En étant plus haut et un peu plus pressants, ils ne pouvaient plus mettre le ballon là où ils voulaient. »

L’objectif : verrouiller la quatrième place

Dans le groupe, personne ne regarde trop loin malgré l’effervescence autour du parcours européen. « Freddy nous répète souvent l’importance des matchs de championnat de France », confirme Ricky Lindo. Lui a brillé devant ses parents venus des États-Unis pour le voir évoluer en France, à quelques jours d’une finale d’Eurocup. Ricky LINDO 12 PTS 4 REB 1 PDE JLB 92 71 CSP La quatrième place, la dernière garantissant l’avantage du terrain en playoffs, avec les matchs à Ékinox à la clé. C’est l’objectif immédiat et il est clairement affiché « On a déjà un objectif assez clair, on ne peut plus grappiller de place alors on veut sécuriser cette quatrième place en gagnant des matchs », résume Fauthoux.

Chalon, un derby à enjeu