Comme pressenti depuis de longs mois, l’équipe de France va retrouver l’AccorArena en août à l’occasion du lancement de la deuxième phase de qualifications pour la Coupe du monde 2027.

Tout en annonçant l’ouverture de la billetterie pour le choc France – Finlande à Pau début juillet, où la star scandinave Lauri Markkanen est annoncée, la FFBB a officialisé le retour à Paris, pour le jeudi 27 août, face à la République tchèque, l’Estonie, la Slovénie ou la Suède.

Un été, deux dates 🗓️ à ne pas manquer ! La billetterie pour la rencontre de qualification à la Coupe du Monde 2027 des Bleus 🇫🇷 à Pau (06/07) est ouverte. 🔔 Pour Paris, inscrivez-vous à l'alerting pour être informé de l'ouverture de la billetterie. 🎟️ Rendez-vous dès… pic.twitter.com/t4uOBuuj3M — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 16, 2026

Une affiche de gala qui devrait se jouer avec une équipe complète, notamment avec la présence espérée de Victor Wembanyama, deux ans après son dernier match en bleu, déjà à Bercy pour la finale des JO

Alors que la semaine olympique à l’AccorArena avait été magnifique en août 2024, avec une formidable médaille d’argent à la clef, les Bleus version Frédéric Fauthoux avaient retrouvé l’antre parisienne lors de la préparation pour l’EuroBasket 2025 avec une victoire contre l’Espagne.