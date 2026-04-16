Bonne nouvelle pour Luka Dončić : la NBA a accepté de rendre la star des Los Angeles Lakers éligible aux trophées de fin de saison, malgré son absence sur deux rencontres en décembre et un total de 64 matchs disputés seulement (sur 82) sur l’ensemble de l’exercice 2025-2026.

Le Slovène était initialement menacé par la règle des 65 matchs minimum, mais la ligue, en accord avec l’Association des joueurs (NBPA), a décidé d’activer la clause de “circonstances exceptionnelles” prévue par la convention collective.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Luka Dončić a tenu à remercier les différentes parties impliquées : « Je suis reconnaissant envers la NBPA pour avoir défendu mon dossier et envers la NBA pour cette décision juste ».

I am grateful to the NBPA for advocating on my behalf and to the NBA for their fair decision. It was so important to me to be present for the birth of my daughter in December and I appreciate Mark, Jeanie, Rob, JJ, and the entire Lakers organization for fully supporting me and… — Luka Doncic (@lukadoncic) April 16, 2026

Le meneur a également rappelé le contexte de son absence, liée à un événement personnel majeur. « C’était très important pour moi d’être présent pour la naissance de ma fille en décembre, et je remercie toute l’organisation des Lakers de m’avoir soutenu et permis de faire le déplacement. »

Enfin, le MVP de l’EuroLeague 2018 s’est dit honoré de pouvoir rester dans la course aux distinctions individuelles au sortir d’une saison tout bonnement exceptionnelle sur le plan personnel. « Cette saison a été spéciale pour moi et mon équipe, et je suis honoré d’avoir l’opportunité d’être considéré pour les trophées de fin de saison. »

Une saison monstrueuse malgré les absences

Eblouissant d’un bout à l’autre de la saison en dépit d’une blessure aux ischio-jambiers (grade 2), l’ancien du Real Madrid a terminé meilleur marqueur de la ligue tout en menant les Lakers à la 4e place de la conférence Ouest. Avec des statistiques pour le moins ronflantes : 33,5 points, 7,7 rebonds et 8,3 passes décisives de moyenne en près de 35 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Luka DONCIC Poste(s): Meneur Taille: 201 cm Âge: 27 ans (28/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

Cette validation de la NBA change tout pour Luka Dončić, désormais pleinement éligible aux distinctions majeures, parmi lesquelles l’élection du MVP et les nominations au sein des différentes All-NBA Teams. Particulièrement rigide sur le sujet jusqu’ici pour garantir la présence des superstars sur ses parquets chaque soir, l’Association a fait montre d’une certaine clémence à l’égard du Slovène.

Anthony Edwards’ appeal to be eligible for NBA Awards was denied, per @ShamsCharania. pic.twitter.com/581Qd6V7Qy — Yahoo Sports (@YahooSports) April 16, 2026

Un geste auquel Anthony Edwards, limité à 61 rencontres cette année pour différentes raisons, n’a pas eu droit. De quoi créer de nouvelles polémiques autour d’une règle de plus en plus contestée ?