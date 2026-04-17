La NBA a officialisé le programme de son match annuel à Mexico City pour la saison 2026-2027. Les Denver Nuggets défieront les Indiana Pacers le samedi 7 novembre 2026 à l’Arena CDMX, dans ce qui constituera la 35e rencontre NBA organisée dans le pays depuis 1992.

Cette affiche s’annonce particulièrement intéressante avec le retour attendu de Tyrese Haliburton. L’arrière vedette des Pacers, qui a manqué l’intégralité de la saison 2025-2026 en raison d’une rupture du tendon d’Achille subie lors du Game 7 des Finales NBA 2025, devrait être pleinement rétabli. Les Pacers, qui ont terminé avec le deuxième plus mauvais bilan de la ligue (19-63), pourraient également bénéficier d’un choix élevé lors de la Draft NBA 2026.

Un affrontement entre traditions et excellence

Face à eux, les Nuggets représentent l’une des équipes phares de la Conférence Ouest, menée par Nikola Jokić, triple MVP NBA qui a réalisé un triple-double de moyenne cette saison. Il s’agira du deuxième match au Mexique pour Denver, après un match de présaison contre Golden State à Monterrey en 2006. Les Pacers, quant à eux, découvriront le territoire mexicain et deviendront la 23e franchise NBA à disputer un match dans le pays.

Le timing de cette rencontre n’est pas anodin. Pour la troisième saison consécutive, le match coïncidera avec les festivités du Día de los Muertos à travers le pays. Pour commémorer cette tradition, la partie se déroulera sur un parquet aux couleurs de cette célébration emblématique.

« Organiser le 35e match dans le pays reflète la profondeur de la relation entre la NBA et le Mexique, ainsi que le rôle que cet événement joue pour rapprocher le jeu mondial des fans localement, à travers l’Amérique latine et dans le monde entier », a déclaré Raul Zarraga, vice-président senior de NBA Latin America.

Cette rencontre s’inscrit dans la stratégie d’expansion internationale de la NBA, le Mexique représentant son marché le plus important en Amérique latine. Hormis les États-Unis et le Canada, aucun pays n’a accueilli plus de matchs NBA que le Mexique depuis ce premier match historique du 27 octobre 1992 entre Dallas et Houston. Le match sera diffusé sur ESPN et accompagné de programmes sociaux et d’activités communautaires à Mexico City.