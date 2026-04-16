Invisibilisée toute au long de la saison en France, en raison des défaillances de Skweek, qui n’assurait plus que le strict minimum en diffusant seulement les rencontres de la JL Bourg, l’EuroCup va sortir de l’ombre au meilleur moment.

Alors qu’une diffusion extrêmement confidentielle se profilait sur EuroLeague TV, comme depuis le début des playoffs, une chaîne en clair a heureusement acquis les droits de la finale.

France 3 NoA a acquis les droits

Ainsi, la série entre le Besiktas Istanbul et la JL Bourg sera diffusée par France 3 NoA, qui continue de s’imposer comme le meilleur promoteur du basket en clair. Ce qui permettra de suivre gratuitement les deux ou trois matchs de la finale, programmés les 22 et 28 avril, puis le 1er mai pour la belle éventuelle. De quoi assurer un succès populaire plus en adéquation avec l’importance de l’évènement…

France 3 NoA est disponible sur la plateforme France TV, sur le canal n°455 de la SFR Box de SFR, sur le canal n°337 de la Bbox de Bouygues Telecom, sur le canal n°455 de la RED Box de RED by SFR, ainsi que sur le canal n°326 de la Livebox d’Orange, de la Freebox et de la Boite Sos.

Les commentaires seront assurés, au moins pour la manche aller, par Freddy Vetault et Simon Darnauzan, qui a fini sa carrière de joueur à Bourg-en-Bresse (2013/15).