Le post de la JDA Dijon sur les réseaux sociaux ne laissait pas trop de place. « Une histoire en 11 chapitres », teasait le club bourguignon, en collaboration avec David Holston sur Instagram. Onze, comme le nombre de saisons passées par la légende locale à la JDA. Un chiffre qui s’apprête à évoluer puisque le lutin américain a donné son accord pour rester une saison supplémentaire à Dijon, comme nous l’a confirmé le club ce jeudi soir.

Une demi-surprise, puisqu’il avait été suggéré que David Holston, désormais âgé de 40 ans, arrêterait à l’issue de cette saison. Même s’il avait lui-même avoué qu’il ne comprenait pas pourquoi le mot circulait autant. « Laurent (Legname) dit que c’est ma dernière saison », rigolait-il dans les colonnes du Bien Public. « Je ne sais pas d’où il tient cela, car je ne l’ai jamais dit. Je ne sais pas, sincèrement. »

« J’ai encore beaucoup de choses à donner »

Sur le parquet, « D-Cash » montrait pourtant qu’il n’avait rien perdu de son immense talent (12,6 points à 48% et 4,8 passes décisives en seulement 22 minutes de moyenne sur 32 matchs toutes compétitions confondues), qui lui avait permis en 2019 d’être couronné MVP du championnat. Demandez-donc à la SIG Strasbourg, qui a pris la tornade Holston de plein fouet à l’aller (35 d’évaluation en 22 minutes) avant de le voir glacer le Rhénus d’un buzzer beater au retour… « J’ai encore beaucoup de choses à donner sur le terrain », promettait-il début avril.

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Aussi, David Holston ne pouvait certainement pas quitter la scène sur une sortie aussi amère. Habitué à l’excellence avec la JDA Dijon, il se dirige vers une sortie sans saveur, potentiellement privé de playoffs, alors qu’il n’avait déjà pas participé à la campagne de l’an dernier, touché par l’attitude du club à son égard. « J’ai senti ces deux dernières années – et pour être honnête cela m’a un peu blessé – qu’ils voulaient me pousser vers la sortie », regrettait-il en début d’année au micro du Bien Public. « L’an dernier j’ai eu cette blessure. Je traversais une période difficile. Mentalement, je pensais beaucoup au moment où j’allais arrêter de jouer. J’ai eu le sentiment que le club me laissait tomber. »

Saison n°12 en vue à Dijon pour le GOAT de la JDA

Courtisé par le SCABB, David Holston entamera pourtant bien, l’été prochain, sa 12e saison avec la JDA Dijon, lui qui était arrivé de manière totalement anonyme en 2015 pour remplacer Erving Walker. Depuis, il n’en est (presque) jamais reparti, hormis un crochet de six mois par Samsun (Turquie) en 2017 qui lui a permis de voir que l’herbe n’était pas forcément plus verte ailleurs.

PROFIL JOUEUR David HOLSTON Poste(s): Meneur Taille: 167 cm Âge: 40 ans (26/01/1986) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 12,3 #36 REB 1,5 #181 PD 4,7 #16

Longtemps doté d’une relation quasi-filiale avec son entraîneur Laurent Legname, l’ancien étudiant de Chicago State s’est progressivement imposé comme le meilleur joueur de l’histoire de la JDA Dijon, menant son club vers une finale de championnat (en 2021), un podium européen (3e de BCL en 2021) et deux trophées (Leaders Cup 2020 et Coupe de France 2024). Alors que Vincent Dumestre reprendra les rênes de l’équipe bourguignonne à la rentrée, il représentera une garantie de continuité à la mène.

Le président Degorce a milité pour sa prolongation

« Malgré son âge, on voit qu’il est encore présent. J’ai poussé pour qu’il soit là et on n’oublie pas tout ce qu’il a fait pour le club, il nous l’a encore prouvé cette année en faisant une belle saison », applaudit le président Thierry Degorce, interrogé par Le Bien Public.

Et après ? Dans un an, David Holston aura 41 ans. Comme chaque année depuis plusieurs saisons, à la même période, les spéculations reprendront bon train sur la probabilité qu’il s’agisse de sa dernière danse, ou non. Sur l’éventualité d’un treizième opus, ou non. Car la retraite, ce n’est pas encore pour tout de suite…