EuroCup

Écran noir pour l’EuroCup en France : seuls les matches de Bourg sont désormais visibles

EuroCup - La saison 2025-2026 d’EuroCup a débuté ce mardi et les supporters font face à un véritable écran noir : Skweek ne diffuse que les matches de la JL Bourg, laissant invisibles les autres rencontres.
|
00h00
Résumé
Écouter
Écran noir pour l’EuroCup en France : seuls les matches de Bourg sont désormais visibles

Regarder les matches d’EuroCup en France est devenu impossible, à l’exception des rencontres de la JL Bourg

Crédit photo : EuroCup

L’EuroCup a repris ce mardi 30 septembre, mais pour les fans français de basketball, la compétition est quasiment inaccessible. Skweek, diffuseur officiel de la compétition européenne, a réduit sa couverture au strict minimum : seuls les matches de la JL Bourg sont disponibles. Résultat : impossible de suivre les nombreux Français engagés ailleurs sur la scène européenne.

Un blackout qui frustre les supporters

Lors de son arrivée sur le marché, Skweek avait promis de donner une visibilité au basket européen. Mais cette saison, la plateforme ne propose plus que les matches de la JL Bourg dans son offre, abandonnant la diffusion des autres rencontres d’EuroCup. Même les flux bruts sans commentaires, proposés les saisons précédentes, ont disparu.

Problème supplémentaire : l’EuroLeague TV, qui retransmet normalement l’intégralité des matches en dehors de la France, est bloquée sur le territoire national afin de ne pas concurrencer Skweek, détenteur exclusif des droits.

Des Français nombreux mais invisibles

Ce choix de diffusion est d’autant plus problématique que de nombreux joueurs français disputent l’EuroCup cette saison. Hugo Benitez (Manresa), Meissa Faye et Mohamed Diakite (Ulm), Jerry Boutsiele et Axel Bouteille (Buducnost Podgorica), Zacharie Perrin (Hambourg), Ismael Kamagate (Besiktas Istanbul) ou encore Cameron Houindo (Cedevita Olimpija) évoluent dans la compétition. Pourtant, impossible de les voir jouer légalement depuis la France.

Un vrai manque de visibilité

Alors que l’EuroCup est censée être une vitrine du basket européen et un tremplin pour de nombreux talents tricolores, le blackout imposé aux supporters français pose question sur l’avenir de cette compétition, de plus en plus anonyme.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Regarder les matches d'EuroCup en France est devenu impossible, à l'exception des rencontres de la JL Bourg
