Écran noir pour l’EuroCup en France : seuls les matches de Bourg sont désormais visibles

L’EuroCup a repris ce mardi 30 septembre, mais pour les fans français de basketball, la compétition est quasiment inaccessible. Skweek, diffuseur officiel de la compétition européenne, a réduit sa couverture au strict minimum : seuls les matches de la JL Bourg sont disponibles. Résultat : impossible de suivre les nombreux Français engagés ailleurs sur la scène européenne.

Un blackout qui frustre les supporters

Lors de son arrivée sur le marché, Skweek avait promis de donner une visibilité au basket européen. Mais cette saison, la plateforme ne propose plus que les matches de la JL Bourg dans son offre, abandonnant la diffusion des autres rencontres d’EuroCup. Même les flux bruts sans commentaires, proposés les saisons précédentes, ont disparu.

Problème supplémentaire : l’EuroLeague TV, qui retransmet normalement l’intégralité des matches en dehors de la France, est bloquée sur le territoire national afin de ne pas concurrencer Skweek, détenteur exclusif des droits.

Des Français nombreux mais invisibles

Ce choix de diffusion est d’autant plus problématique que de nombreux joueurs français disputent l’EuroCup cette saison. Hugo Benitez (Manresa), Meissa Faye et Mohamed Diakite (Ulm), Jerry Boutsiele et Axel Bouteille (Buducnost Podgorica), Zacharie Perrin (Hambourg), Ismael Kamagate (Besiktas Istanbul) ou encore Cameron Houindo (Cedevita Olimpija) évoluent dans la compétition. Pourtant, impossible de les voir jouer légalement depuis la France.

Un vrai manque de visibilité

Alors que l’EuroCup est censée être une vitrine du basket européen et un tremplin pour de nombreux talents tricolores, le blackout imposé aux supporters français pose question sur l’avenir de cette compétition, de plus en plus anonyme.