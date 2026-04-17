L’une des principales interrogations avant le début de la série de premier tour des playoffs entre les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers concerne la disponibilité de Joel Embiid. Le pivot des 76ers n’a plus joué depuis le 6 avril en raison d’une appendicectomie d’urgence qui tombe au plus mauvais moment.

Une absence qui pourrait se prolonger au début de série

Selon l’insider NBA Shams Charania, qui s’est exprimé jeudi sur ESPN, les perspectives ne sont pas encourageantes pour un retour rapide du septuple All-Star. « Les Sixers se préparent au combat contre les Celtics sans Joel Embiid, au moins pour débuter la série », a déclaré Charania. « Il n’est qu’à une semaine environ de son opération pour cette appendicite. Et donc, il est vraiment dans la phase de récupération. »

L’ancien MVP a manqué les trois derniers matchs de saison régulière ainsi que la victoire cruciale de son équipe contre le Orlando Magic mercredi lors du Play-In Tournament. Malgré le fait que la série contre Boston ne débute que dimanche, son statut reste très incertain.

Charania a souligné la gravité de la situation : « C’est un problème sérieux que Joel Embiid a eu il y a une semaine. Il essaie encore de récupérer. » L’insider a également précisé qu’Embiid devra encore passer par une phase de rééducation une fois sa récupération terminée, ce qui retarde davantage son retour potentiel.

Shams on Joel Embiid: "He's not expected to play during the play in tournament. My understanding is he's in the very early stages of his recovery process from appendicitis. He has to recover first then there will be a separate physical part of the rehab as well" pic.twitter.com/PKmZooBVgG — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) April 13, 2026

Des signes encourageants malgré l’incertitude

Sur une note plus positive, Charania a révélé qu’Embiid était présent avec les 76ers pour la première fois depuis son opération lors de la victoire de mercredi contre le Magic, suggérant qu’il progresse dans sa convalescence.

Basé sur ces informations, il semble probable qu’Embiid sera indisponible pour le début de la série ce week-end, laissant potentiellement son équipe en infériorité numérique face aux Celtics. Le temps dira si et quand le pivot pourra faire son retour contre Boston dans cette série cruciale de premier tour.