LeBron James n’en finit plus de repousser les limites du temps. À 41 ans, la superstar des Los Angeles Lakers va disputer une 19e campagne de playoffs en NBA, égalant ainsi le record historique de participations. Une longévité exceptionnelle qui sera mise à l’épreuve dès ce week-end avec une série face aux Houston Rockets.

Une régularité hors norme sur plus de deux décennies

Depuis ses débuts en 2003, LeBron James s’est imposé comme l’un des joueurs les plus constants de l’histoire. Cette 19e qualification en playoffs symbolise non seulement sa longévité, mais aussi sa capacité à maintenir un niveau d’excellence année après année, malgré l’usure du temps et l’évolution de la ligue.

Seuls John Stockton et Karl Malone ont atteint un total de participations aussi élevé en phases finales. Mais là où LeBron se distingue, c’est dans l’impact : il ne s’est pas contenté d’y participer, il a régulièrement été un facteur déterminant, avec des parcours profonds et plusieurs titres NBA à la clé.

The NBA's all-time leader in playoff points, games played and wins 👑 LeBron James will play in his 19th NBA Playoffs presented by @Google starting this weekend, tying Karl Malone and John Stockton for the most in league history. HOU/LAL Game 1: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/2qYNYUOjlc — US/UKsportsHQ (@GOsisike) April 16, 2026

Des statistiques historiques et le défi Rockets

Au moment d’aborder cette nouvelle campagne, LeBron James est déjà le leader all-time dans de nombreuses catégories en playoffs. Points inscrits, matchs joués, minutes disputées… son empreinte sur les phases finales est unique.

Cette longévité statistique s’accompagne d’une productivité toujours impressionnante. Même à plus de 40 ans, il reste capable de porter une équipe sur des séquences clés, comme il l’a encore montré cette saison régulière avec les Lakers.

Pour entamer ces playoffs 2026, les Lakers devront passer l’obstacle des Rockets, une équipe physique et talentueuse emmenée par Kevin Durant. Si l’expérience penche du côté californien, la fraîcheur et le rythme imposé par Houston pourraient poser des problèmes à des Lakers freinés par les blessures.

LeBron James, lui, abordera cette série avec un objectif clair : prolonger encore un peu plus sa légende. Chaque victoire supplémentaire renforcerait son statut déjà unique dans l’histoire de la NBA.

Dans une ligue en constante évolution, il reste une référence intemporelle.