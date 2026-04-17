Napheesa Collier reste le visage du Minnesota Lynx. Selon les informations de Yahoo Sports, l’intérieure All-Star a trouvé un accord avec sa franchise pour un contrat supermax d’une saison, estimé à 1,4 million de dollars.

Un montant qui confirme l’évolution récente des salaires en WNBA, mais aussi le poids de Collier dans la hiérarchie de la ligue.

Une extension logique et méritée

Cette prolongation s’inscrit dans la continuité pour la franchise de Minneapolis, qui sécurise ainsi sa joueuse majeure pour une année de plus. Depuis son arrivée en 2019, la quintuple All-Star s’est imposée comme l’un des visages de la ligue et la leader naturelle du Lynx.

Affichant l’an dernier encore un niveau exceptionnel avec 22,9 points, 7,3 rebonds et 3,2 passes de moyenne. Des chiffres qui lui ont permis de terminer une fois de plus deuxième à l’élection de la MVP.

Breaking: Napheesa Collier is signing a one-year $1.4 million super max contract with the Minnesota Lynx, sources tell @kendra__andrews. She’s the third player in the WNBA to sign a super max deal. pic.twitter.com/NI49XNoD88 — ESPN (@espn) April 17, 2026

Malgré des blessures, la rookie de l’année 2019 a même signé une saison historique en termes d’efficacité, alignant un rarissime 50-40-90 tout en tournant à plus de 20 points de moyenne.

Avec ce deal, Napheesa Collier rejoint le cercle très fermé des joueuses sous contrat supermax, dans une ligue en pleine transformation économique. Ainsi le plafond de ce type de contrat atteint désormais 1,4 million de dollars par saison, contre moins de 250 000 dollars il y a peu.

Ce contrat d’un an laisse aussi la porte ouverte pour l’avenir : Collier pourrait redevenir libre dès 2027, dans un marché qui devrait encore évoluer. Et lui permettre, à l’image du contrat pluriannuel paraphé par A’ja Wilson mercredi, de toucher le pactole à court terme.

PROFIL JOUEUR Napheesa COLLIER Poste(s): Ailier Fort Taille: 185 cm Âge: 29 ans (23/09/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 22,6 #2 REB 7,2 #11 PD 3,1 #35

Cette prolongation intervient toutefois dans un contexte particulier. Blessée aux chevilles en 2025, Napheesa Collier sort d’une saison écourtée et pourrait manquer le début du prochain exercice après une opération. Malgré cela, Minnesota fait donc le pari de la continuité autour de sa star, dans un effectif en reconstruction après plusieurs départs importants.

Une signature qui qui sonne donc comme un all-in pour le Lynx, qui voit peut être là une dernière opportunité de rafler un 5e titre après ceux de 2011, 2013, 2015 et 2017.