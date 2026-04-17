Une page d’histoire se tourne dans les Mauges, pour en ouvrir une autre dans les Hauts-de-Seine. Deux semaines après les premières informations à ce sujet, le club de Nanterre 92 a officialisé, via ses réseaux sociaux, la nomination de François Fiévet à la tête de son équipe Espoirs pour la saison prochaine.

Après onze années d’excellence au sein de l’Académie de Cholet Basket, le technicien de 33 ans s’offre un nouveau défi de taille en prenant les rênes du centre de formation francilien.

Un palmarès XXL pour succéder à Alexandre Taunais

Plus qu’un entraîneur, Nanterre recrute en François Fiévet un véritable bâtisseur de la formation. Il quitte Cholet avec une moisson de trophées impressionnante : trois titres de champion de France U18 et deux Coupes de France U17, dont deux doublés retentissants en 2017 et 2024. Fraîchement titulaire du Diplôme d’Entraîneur Fédéral, Fiévet aspirait à de nouvelles responsabilités, un rôle de responsable de centre de formation que Nanterre a su lui proposer.

Dans le communiqué officiel, le nouveau coach s’est d’ailleurs montré enthousiaste quant à ce projet : « Je suis très heureux de rejoindre Nanterre. Je me reconnais pleinement dans les valeurs qu’incarne le club, la dimension humaine de son projet et la place essentielle accordée à la formation ».

Lucide sur le travail déjà accompli, il ajoute : « Je tiens à saluer le travail accompli ces deux dernières saisons par Alex Taunais et l’ensemble des acteurs de la formation. J’ai hâte de débuter cette nouvelle aventure et d’accompagner les jeunes dans leur progression vers le haut niveau et la performance. Merci au club pour sa confiance ».

L’ombre d’un géant : Jérémy Gohier en approche ?

Alors que Nanterre accentue son travail sur son vivier de talents, notamment sous l’impulsion de l’actionnariat de Victor Wembanyama, une rumeur prend de plus en plus d’ampleur : l’arrivée probable du jeune Canadien Jérémy Gohier. Véritable phénomène de précocité originaire de Laval au Québec, Gohier est un adolescent qui défie les lois de la nature. À seulement 14 ans, il culmine déjà à 2,28 m, soit quatre centimètres de plus que « Wemby » à l’heure actuelle.

Au-delà de sa taille vertigineuse, c’est sa coordination et sa mobilité qui impressionnent les observateurs. Autre point commun qu’il partage avec « Wemby » : ses représentants. Gohier fait partie, comme Victor Wembanyama, des joueurs de l’Agence Comsport, gérée par Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye.

🇨🇦 Jeremy Gohier (7’6 C | 2010) in Paris with Comsport, the French agency that represents and developed Victor Wembanyama Gohier could possibly be their next big project, as another phenom that could be NBA bound, should he continue on his current trajectory. https://t.co/1sLXU8LFYd pic.twitter.com/Dgzap6oIYJ — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) March 28, 2026

International avec l’équipe nationale U16 du Canada, Jérémy Gohier s’est déjà mesuré à des joueurs plus âgés et plus matures physiquement, lors de de l’AmeriCup FIBA U16 en 2025. S’il venait à confirmer son arrivée dans les Hauts-de-Seine, François Fiévet aurait entre les mains l’un des projets de développement les plus fascinants du basket mondial, au sein de la pépinière toujours très riche de la JSF.