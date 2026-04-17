Lilian Marville (1,82 m, 21 ans) n’aura pas laissé traîner les choses. Deux jours après avoir annoncé son intention de quitter UNC Greensboro, le meneur français a trouvé son nouveau point de chute : l’université de George Mason, située à Fairfax en Virginie.

Un mouvement qui intervient après une saison freshman particulièrement remarquée sous les couleurs des Spartans de UNCG.

NEWS: UNC Greensboro transfer Lilian Marville has committed to George Mason, sources tell @TheFieldOf68 The 6-1 freshman averaged 9.5 points and 2.3 assists per game while shooting 52.2% from 3-point range for the Spartans pic.twitter.com/fX3gz7hm3A — The Field of 68 (@TheFieldOf68) April 16, 2026

52,2% à 3-points !

Pour sa première année sur le sol américain, Marville a compilé des statistiques solides avec 9,5 points à 45,4% aux tirs, 2,0 rebonds et 2,3 passes décisives en 26 minutes de moyenne. C’est surtout son adresse derrière l’arc qui a affolé les compteurs : avec une réussite insolente de 52,2% à 3-points (48/92 sur la saison), il s’est imposé parmi les dix meilleurs shooteurs de toute la NCAA en termes d’efficacité.

Disposant encore de trois années d’éligibilité, il rejoint une équipe des Patriots en quête de renforts extérieurs de premier plan.

Avant de faire le grand saut outre-Atlantique, Lilian Marville avait déjà marqué les esprits dans l’Hexagone. Formé à Orléans, il avait dominé le championnat Espoirs Pro B, décrochant notamment le titre de MVP du Final Four. Son ascension s’est poursuivie sur la scène internationale l’été dernier, où il a remporté la médaille de bronze à l’Euro U20 avec l’équipe de France, confirmant son statut de prospect à suivre. Contrairement à beaucoup de ses compatriotes issus de la Betclic ÉLITE, c’est depuis l’antichambre de l’élite française qu’il a su convaincre les recruteurs américains.

Coaché par Tony Skinn

À George Mason, Marville intègre un programme au passé prestigieux et au présent dynamique. L’université est entrée dans la légende du basket universitaire il y a tout juste vingt ans, en réalisant une épopée historique jusqu’au Final Four de la NCAA en 2006, alors sous l’égide de Jim Larrañaga. Aujourd’hui, l’équipe est dirigée par Tony Skinn, l’ancien meneur de Clermont-Ferrand et Gravelines-Dunkerque, lui-même membre de cette équipe héroïque de 2006.

Les Patriots sortent d’une saison 2025-2026 très aboutie dans la conférence Atlantic 10. Avec un bilan de 23 victoires pour 9 défaites, ils ont décroché leur deuxième invitation consécutive pour le NIT (National Invitation Tournament). Malgré une élimination prématurée face à Liberty (71-77) au premier tour, George Mason s’affirme comme une place forte de sa conférence, portée par des talents comme Kory Mincy ou Riley Allenspach.

L’arrivée d’un meneur d’élite comme Lilian Marville pourrait être la pièce manquante pour permettre aux Patriots de retrouver le tournoi final de la NCAA dès l’année prochaine.