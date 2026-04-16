Figure respectée du basket vendéen et ligérien, Fabien Texier s’est éteint mardi 14 avril à l’âge de 72 ans, des suites d’une maladie. Ancien entraîneur du Vendée Challans Basket et cadre technique reconnu, il laisse derrière lui une empreinte profonde dans le paysage du basketball français.

Une figure historique du Vendée Challans Basket

Engagé durant de longues années au sein du Vendée Challans Basket, Fabien Texier a marqué l’histoire du club à plusieurs niveaux. Entraîneur de l’équipe première entre 1986 et 1992, il reste notamment le dernier coach à avoir dirigé le club dans l’élite du basket français, à l’époque en Nationale 1.

Licencié pendant 15 saisons, il incarnait pleinement l’identité du club, faite de fidélité, d’engagement et de passion. Dans son communiqué, le VCB a salué « une figure marquante de son histoire », rappelant son investissement aussi bien auprès des professionnels que des équipes de jeunes.

Un bâtisseur du basket régional

Au-delà de Challans, Fabien Texier a joué un rôle clé dans le développement du basket dans les Pays de la Loire. Conseiller technique sportif, coordonnateur de l’Équipe Technique Régionale, responsable du Pôle Espoirs masculin ou encore formateur engagé, il a contribué à structurer durablement la filière de formation.

La Ligue des Pays de la Loire a ainsi rendu hommage à « une figure marquante du basket ligérien », soulignant son rôle de mentor et son impact sur plusieurs générations de joueurs, d’entraîneurs et d’acteurs du basketball.

Un homme de transmission et unanimement respecté

Ceux qui l’ont côtoyé évoquent unanimement un homme passionné et profondément humain. Son successeur à Challans, Joël Balavoine, se souvenait dans Ouest-France : « C’était quelqu’un qui connaissait parfaitement le basket, qui avait toujours des idées et beaucoup de qualités de réflexion. »

Même tonalité du côté de Benjamin Boutry, directeur général du club : « Quelqu’un de très droit et juste. Il savait faire la part des choses. C’était un bon vivant, avec un vrai humour. »

Très attaché à la formation, Fabien Texier a consacré une grande partie de son parcours à la transmission, formant joueurs, entraîneurs et arbitres, avec une exigence reconnue et une passion communicative.

Un héritage durable dans le basket français

Au fil des décennies, Fabien Texier a contribué à façonner le basket régional et à accompagner de nombreux parcours. Son héritage dépasse largement ses fonctions, tant son influence humaine et sportive a marqué celles et ceux qui l’ont côtoyé.

Le Vendée Challans Basket, la Ligue des Pays de la Loire et l’ensemble de la famille du basket ont adressé leurs plus sincères condoléances à ses proches.