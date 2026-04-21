Carla Leite (1,75 m, 22 ans) n’a pas traîné. À peine la médaille de bronze décrochée avec Saragosse en EuroLeague Féminine, la meneuse française de 22 ans a plié bagage direction les États-Unis, où l’attend son nouveau club WNBA, le Portland Fire. Une transition express, mais une sortie par la grande porte.

ℹ️ Carla Leite y Casademont Zaragoza separan sus caminos https://t.co/dR5gVPsSkA pic.twitter.com/Nd7oVtUrl2 — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) April 20, 2026

Un Final 6 à domicile, une sortie royale

Le Final 6 de l’EuroLeague Féminine s’est tenu à Saragosse à domicile, dans la salle Príncipe Felipe. Plus de 10 000 spectateurs étaient présents tout le week-end pour soutenir leur équipe. Devant ses supporters, Carla Leïte a livré l’une de ses meilleures performances de la saison lors de la petite finale contre Gérone : 20 points, 6 passes décisives et 3 rebonds pour s’emparer de la troisième place de la compétition, le meilleur résultat de l’histoire du club en EuroLeague.

Une performance taille patron qui a de quoi marqué les fans de l’équipe espagnole, qu’elle a su apprécier tout au long de la saison.

« Je vous remercie pour le soutien durant toute la saison, vous êtes incroyables, ne changez pas, c’était vraiment un plaisir de jouer au Príncipe Felipe », a-t-elle déclaré lors de ses au revoirs.

Des stats solides tout au long de la saison

Sur l’ensemble de sa campagne européenne, Carla Leite a affiché des chiffres consistants : 10,4 points, 2,9 passes décisives et 1,5 rebond en moyenne, en 21 minutes par match, sur 15 rencontres disputées. Deuxième meilleure marqueuse et passeuse de son équipe, elle s’est imposée comme l’une des cadres offensives du club aragonais depuis son arrivée en provenance de Villeneuve-d’Ascq. Un environnement qui lui permet de s’exprimer pleinement pour continuer de franchir des caps.

PROFIL JOUEUR Carla LEITE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 22 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague Féminine PTS 10,4 #50 REB 1,5 #192 PD 2,9 #41

Cap sur Portland

Pour la deuxième saison consécutive, Carla Leite ne terminera pas la saison européenne à son terme. L’an passé, c’était Villeneuve d’Ascq qui avait accepté de libérer sa joueuse, partie rejoindre les Golden State Valkyries, nouvelle franchise WNBA lors de la saison inaugurale. Cette fois, c’est Saragosse qui a consenti à son départ anticipé pour une nouvelle franchise WNBA.

Carla Leite a été sélectionnée avec le 3e choix de la Draft d’expansion par le Portland Fire, nouvelle franchise dans la ligue américaine. Un rang de sélection qui témoigne du statut que bénéficie la Française outre-Atlantique. « Je vais devoir quitter la saison un peu plus tôt que prévu pour rejoindre Portland rapidement », a-t-elle confié. Le training camp du Fire est crucial pour cette franchise en construction, et Carla Leite aura l’occasion de convaincre la nouvelle franchise de la conserver tout au long de la saison avec un contrat garanti. Une situation qui l’a obligé à manquer les playoffs de Liga Feminine Endesa, que Saragosse abordera avec le statut de favori.