Rudy Gobert est en train de jouer un rôle clé face à Nikola Jokic dans la série de Playoffs entre les Wolves et les Nuggets (1-1). Si le pivot de Denver continue d’aligner des stats XXL, son influence semble bien plus contestée que d’habitude, notamment du fait de l’activité défensive du big man français.

Après la défaite des hommes du Colorado lors du Game 2 (119-114), le triple MVP ne s’est pas cherché d’excuses. Interrogé sur la défense de Rudy Gobert, Nikola Jokic a tenu à souligner la performance de son adversaire direct.

« C’est un très bon défenseur. Il te force à prendre des tirs difficiles, il est imposant, il peut toucher le ballon sous tous les angles et dans toutes les positions. C’est vraiment un très bon défenseur. »

Un constat lucide pour le Serbe, suffisamment humble pour féliciter l’ancien choletais, pourtant auteur d’un match encore très complet lundi devant ses fans (24 points, 15 rebonds et 8 passes décisives). Mais derrière les chiffres se cachait une efficacité en berne au regard des standards du bonhomme : 8 tirs réussis sur 20 tentatives dont un discret 1 sur 7 à trois points, et 3 pertes de balle.

WOLVES WIN GAME 2 ON THE ROAD 🔥 THEY TRAILED BY AS MANY AS 19 POINTS! THE SERIES IS TIED 1-1 🍿 pic.twitter.com/tmKOn5NdWZ — NBA (@NBA) April 21, 2026

Gobert, la clé de la série ?

Si Rudy Gobert n’a pas pesé offensivement (2 points à 1/4 au tir en 28 minutes), son impact s’est clairement fait ressentir de l’autre côté du terrain. Avec 7 rebonds et 2 interceptions, il a surtout imposé une pression constante sur Jokic, perturbant son rythme et ses prises de décision. Une prestation essentielle qui ne ressort hélas pas dans le box score.

Pour autant cette agressivité défensive n’est pas passée inaperçue du côté de Minnesota. Dès le Game 1, Jaden McDaniels estimait déjà que la clé de la série reposait sur la capacité de Gobert à défendre ainsi sur le pivot serbe. Deux jours plus tard, la théorie semble se confirmer.

RUDY GOBERT DOMINATING NIKOLA JOKIC RIGHT NOW. INSANE pic.twitter.com/5rI1VgkJtg — Legion Hoops (@LegionHoops) April 21, 2026

Portés par un Anthony Edwards omniprésent (30 points, 10 rebonds), les Timberwolves ont réussi un match plein pour reprendre l’avantage du terrain dans la série. Mais au-delà des chiffres, c’est bien l’identité défensive de Minnesota qui ressort renforcée.

En muselant partiellement Nikola Jokic, Rudy Gobert offre une nouvelle lecture à cette opposition. Longtemps en difficulté face au Serbe par le passé, le Français semble avoir trouvé les ajustements pour exister dans ce duel de très haut niveau en agressant davantage le 41ème choix de la Draft NBA 2014 dans un duel de costauds.

Un changement de paradigme qui pourrait s’avérer déterminant alors que les deux équipes se retrouveront à Minneapolis jeudi pour le 3ème opus d’une série qui pourrait durer. Une confrontation des plus incertaines entre deux clubs qui se sont affrontés 30 fois en 3 ans pour un bilan de 15 victoires chacune.