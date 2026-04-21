La ville de Madrid a officiellement présenté l’EuroBasket 2029 masculin lors d’un événement médiatique organisé à la Casa de Postas, près de la Puerta del Sol. La cérémonie a rassemblé de nombreuses célébrités du basketball espagnol, notamment Rudy Fernández, le sélectionneur Chus Mateo, Felipe Reyes, Sergio Rodríguez, ainsi que la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Elisa Aguilar, présidente de la Fédération espagnole de basketball (FEB), a ouvert l’événement en soulignant l’importance historique de ce choix.

🇪🇸 Estamos en el Acto de Presentación del Eurobasket 2029 en Madrid Elisa Aguilar, Chus Mateo, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, la presidenta Díaz Ayuso… Confirmado que el partido inaugural será en el Bernabéu, algo nunca antes visto en FIBA pic.twitter.com/mVUAGMB2Nz — Javier Molero (@JavierMoleroo) April 21, 2026

Un tournoi révolutionnaire au Santiago Bernabéu

La présidente de la FEB a révélé des détails spectaculaires sur l’organisation du tournoi :

« Il y aura un match d’ouverture avec 80 000 personnes, quelque chose jamais vu auparavant en compétition FIBA. Cela aidera le basketball à tourner la page et à prendre la place qui lui revient. C’est un budget approximatif de 25 millions d’euros, qui aura une voie à suivre jusqu’en 2029 pour s’étendre au-delà du terrain. »

Rudy Fernández, légende du basketball espagnol, a exprimé son enthousiasme pour cet événement unique :

« Jouer au Bernabéu est le rêve de tout athlète. Merci à la Communauté et à la Fédération de l’avoir rendu possible. Il y a beaucoup de travail à faire, mais chaque fan de basketball doit mettre cette date sur son calendrier parce que ce sera historique. »

Le nouveau sélectionneur national, Chus Mateo, a évoqué la responsabilité qui pèse sur l’équipe espagnole :

« Nous avons une responsabilité, parce que les yeux du monde (du basket) seront rivés sur l’Espagne. Nous allons essayer de faire de notre mieux pour représenter le basketball espagnol au niveau qu’il mérite. »

🗣️"Se va a ver algo histórico en Madrid" 🏀El ex jugador del @RMBaloncesto , @rudy5fernandez , habla así del partido inaugural del #Eurobasket2029 que se disputará en el Estadio Bernabéu ante 80.000 personas pic.twitter.com/74z1s8aEPo — RNE Deportes (@RNEdeportes) April 21, 2026

Madrid au centre du basketball mondial

Isabel Díaz Ayuso a conclu la présentation en soulignant l’ampleur de l’événement : « Nous allons être la maison du meilleur du basketball européen. L’Euro commencera ici, et nous serons au centre de l’attention, accueillant la phase finale et cette grande finale à la Movistar Arena. »

La présidente a également révélé les prévisions d’audience exceptionnelles : « Les prévisions pour Madrid 2029 sont énormes. Nous estimons que le tournoi sera regardé par plus de 300 millions de personnes. Cela permet à tout le monde de voir ce qui se passe à Madrid. »

L’EuroBasket 2029 s’annonce comme un tournoi révolutionnaire qui marquera l’histoire du basketball européen, six ans après le match record aux Philippines (plus de 38 000 spectateurs à la Coupe du monde 2023).