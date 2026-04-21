Après six saisons sans relief à la tête des Bulls, Billy Donovan dit stop

Après six années passées sur le banc des Bulls, Billy Donovan a choisi de lâcher les rênes. Une décision mûrement réfléchie par l’ancien technicien des Gators de Florida, et presque logique au vu de la situation actuelle de la franchise.

Ainsi le 6 avril dernier, les sextuple champions NBA ont tranché en se séparant de leur vice-président des opérations basket Arturas Karnisovas et de leur general manager Marc Eversley. Avant de multiplier les discussions avec leur entraîneur en chef ces derniers jours pour mieux définir le renouveau d’une franchise qui court toujours après son lustre d’antan et qui compte deux petites participations en Playoffs sur les 11 dernières années.

Billy Donovan is stepping away as head coach. pic.twitter.com/Up6S6dd5tL — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 21, 2026

Un contexte qui a donc poussé Billy Donovan à se retirer pour permettre à Chicago de repartir sur un véritable projet de reconstruction alors que la franchise s’est séparé en cours d’exercice de deux de ses cadres en Nikola Vucevic (2,08 m, 35 ans) (Celtics) et Coby White (Hornets).

La volonté du club de le conserver était pourtant bien réelle. Le président Michael Reinsdorf même pris la parole publiquement pour affirmer que « ne pas vouloir travailler avec Donovan serait un mauvais signal pour un candidat ». Un soutien qui n’a donc pas empêché l’ex-entraîneur du Thunder de quitter le navire.

Un bilan plus que contrasté aux Bulls

Le passage de Billy Donovan à Chicago laisse une impression mitigée. Avec un bilan de 226 victoires pour 256 défaites et une seule qualification en Playoffs lors de son mandat, les Bulls n’ont jamais réussi à franchir un cap durable. Cette saison encore, ils ont manqué la post season pour la quatrième année consécutive. Sans même passer par la case Play In.

Une dynamique qui contraste avec ses années passées à OKC, où le natif de l’état de New York avait performé. Portant Russell Westbrook et ses coéquipiers vers 5 apparitions en post season pour autant d’années passées sur le banc dans l’Oklahoma.

Il reste néanmoins un coach reconnu, intronisé du Hall of Fame 2025 grâce à ses accomplissements au niveau universitaire. Et notamment grâce à ses 2 titres de champion NCAA consécutifs sur les ailes du trio composé d’Al Horford, de Joakim Noah et de Corey Brewer.

Back in 2006 Joakim Noah and the Gators took over college basketball. pic.twitter.com/BfuZO6VsF7 — CBS Sports (@CBSSports) March 15, 2019

Quel avenir pour Billy Donovan et les Bulls ?

Avant même l’officialisation de sa décision de passer la main dans l’Illinois, Billy Donovan avait suscité l’intérêt des New York Knicks ou encore de l’Université de North Carolina plus récemment. Preuve que sa cote reste élevée outre-atlantique.

De son côté, Chicago a lancé plusieurs chantiers en parallèle pour remplacer rapidement son patron des opérations basket, son GM et son entraîneur principal. Plusieurs profils sont d’ailleurs à l’étude au sein de la direction, dont certains issus de franchises comme les Minnesota Timberwolves, les Detroit Pistons ou encore les Cleveland Cavaliers. Autant d’écuries ayant rencontré un succès certain ces dernières années.

L’objectif est désormais clair pour les chicagoan: trouver les perles rares avant la mi-mai et le Draft Combine. Un timing qui permettrait de bien lancer le projet de reconstruction de la franchise alors que les Taureaux ont de fortes chances d’hériter d’un choix dans le top 10 à la lottery.