Le game 1 ne relève plus de la découverte mais sert déjà de base de travail. Et à ce stade, certaines lectures sont assez claires : une équipe a imposé son cadre, une autre s’appuie sur un point d’ancrage quasi insoluble, et une troisième série repose sur des équilibres beaucoup plus fragiles.

Le game 2 va donc être celui des réponses. Pas forcément sur le résultat, mais sur la capacité à corriger ce qui a posé problème… ou à confirmer ce qui a fonctionné.

Celtics – Sixers : des extérieurs en difficulté

Le différentiel du premier match (123-91) s’est construit très vite, et surtout très logiquement. Les Celtics ont contrôlé les lignes extérieures des Sixers, en coupant les premières options et en forçant Philadelphie à jouer latéralement.

Résultat : très peu de tirs créés dans le bon tempo, des possessions longues et une incapacité à générer des décalages durables. À l’inverse, les Celtics ont constamment trouvé des situations d’avantage, avec un jeu fluide et un Jayson Tatum immédiatement productif.

L’ajustement côté Sixers est assez identifié : remettre de la verticalité dans le jeu pour créer de l’espace à Tyrese Maxey et VJ Edgecombe en évitant de laisser Boston installer sa défense. Sans ça, le rapport de force risque de rester très déséquilibré. Les C’s risquent d’être difficilement inquiétés en l’absence de Joel Embiid.

Spurs – Blazers : une série dictée par le nouveau DPOY

Le game 1 n’a pas seulement été marqué par une performance, mais par une influence globale. Victor Wembanyama a pesé sur quasiment toutes les séquences, que ce soit dans la protection du cercle ou dans la capacité à créer des décalages offensifs.

Son titre de Défenseur de l’année, officialisé entre les deux matchs, vient confirmer ce qui saute aux yeux : sa présence redéfinit les choix adverses. Portland l’a déjà expérimenté, avec des attaques souvent déviées de leur première intention.

Pour exister dans la série, les Blazers vont devoir trouver des solutions structurelles : accélérer dans certaines séquences, limiter les pertes de balle et prier pour un excellent soir de Deni Avdija.

San Antonio, de son côté, a déjà posé un cadre clair et compte bien repartir à Portland avec deux longueurs d’avance.

Rockets – Lakers : un nouveau souffle à L.A. ?

C’est sans doute la série la plus nuancée après un match. Les Lakers ont pris le premier point, mais sans écraser leur adversaire.

Privé de Luka Doncic et Austin Reaves, Los Angeles a évolué dans un registre différent, avec moins de volume mais davantage de maîtrise. LeBron James a régulé le tempo, et les rôles autour ont été bien répartis. Luke Kennard a su élever son niveau de jeu en prenant ses responsabilités au scoring pour épauler le King.

Houston n’a pas été dominé sur le fond, mais a laissé filer le match sur des séquences mal gérées, notamment dans les moments où le rythme ralentissait. L’incertitude qui plane autour de Kevin Durant laisse place au suspense dans cette série. Le game 2 se jouera certainement sur l’intensité du match : les Rockets auront intérêt à accélérer le tempo de la rencontre tandis qu’un match plus contrôlé risquerait de tourner à l’avantage des Lakers.