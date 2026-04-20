Les Boston Celtics ont frappé un grand coup d’entrée dans ces playoffs NBA 2026. Face à des Philadelphia 76ers privés de Joel Embiid, toujours en convalescence après son appendicectomie du 9 avril, Boston s’est imposé 123-91 au TD Garden. Une démonstration collective menée par un Jayson Tatum étincelant pour son grand retour sur la scène des playoffs.

L’ailier des Celtics, qui disputait son premier match de playoffs depuis sa rupture du tendon d’Achille en mai 2025, a livré une performance de référence : 25 points à 9/17 au tir, 11 rebonds et 7 passes décisives en 32 minutes. « Il y a eu beaucoup de jours où je n’étais même pas sûr de jouer cette saison, et encore moins d’avoir la chance de jouer aujourd’hui », a confié Tatum après la rencontre. « Je suis fier de ce que j’ai pu accomplir et de mon retour au jeu. »

Une domination collective sans partage

Jaylen Brown a parfaitement épaulé son coéquipier avec 26 points, confirmant son excellente saison régulière. « C’était du basketball des Celtics », a déclaré Brown. « Nous avons été une équipe qui joue dur toute l’année ; cela ne peut pas changer maintenant que les playoffs ont commencé. »

La profondeur de l’effectif de Boston a fait la différence. Joe Mazzulla a utilisé 12 joueurs, tous ayant apporté leur contribution. Sam Hauser a brillé à 3-points (4/6), tandis que Neemias Queta a ajouté 13 points. Les Celtics ont converti 16 paniers à 3-points contre seulement 4 pour Philadelphie (4/23, soit 17,4%).

This man ruptured his Achilles less than one year ago… Now he’s back in the playoffs doing this. Tatum is different. pic.twitter.com/TWda8XkhmC — Legion Hoops (@LegionHoops) April 19, 2026

Pour les Sixers, Tyrese Maxey a terminé meilleur marqueur avec 21 points et 8 passes, mais à un faible pourcentage (8/20 au tir). Paul George a ajouté 17 points, tandis que la recrue VJ Edgecombe a inscrit 13 points pour ses premiers playoffs. « Nous avons raté des tirs ouverts », a analysé Edgecombe. « C’est démoralisant, surtout contre une bonne équipe qui shoote aussi bien et avec un public de playoffs. »

L’absence d’Embiid s’est cruellement fait sentir. Sans leur pivot camerounais, les Sixers ont manqué de solutions intérieures et n’ont jamais pu rivaliser avec l’intensité de Boston. « Beaucoup de choses ont mal tourné, c’est sûr », a admis l’entraîneur Nick Nurse.

Boston n’a jamais été mené et a compté jusqu’à 35 points d’avance. Cette victoire de 32 points constitue le plus gros écart pour les Celtics en ouverture de playoffs depuis 41 ans. Le Game 2 aura lieu mardi soir au TD Garden, avec Boston en position de force pour prendre une avance décisive dans cette série du premier tour.