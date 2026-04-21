C’est un déplacement périlleux qui attend la JA Vichy ce soir (20h). Pour le compte de la 34e journée d’ÉLITE 2, les hommes de l’Allier défient Aix-Maurienne… non pas dans une Halle Marlioz toujours prompte à s’enflammer, mais une dernière fois au Phare de Chambéry, qui va accueillir trois fois plus de spectateurs que d’habitude (3600). Un défi de taille qui se corse avec le forfait acté du chef d’orchestre de l’attaque vichyssoise cette saison.

Un atout en moins

La JAV s’est en effet déplacée en Savoie sans Alexandre Bouzidi (1,97 m, 22 ans) ce soir. Le jeune meneur français est « en soins pour une blessure au pied » selon la communication du club. Il n’a raté que deux matchs cette saison en ÉLITE 2, qui remontent au mois de décembre. L’équipe est donc habituée à jouer à ce qu’il mette les systèmes en place, et devra se débrouiller sans lui.

Bouzidi est le meilleur passeur de l’équipe cette saison (4,8 passes décisives de moyenne), et le sixième meilleur marqueur (8,3 points). Pour sa première saison pleine dans une équipe qui lui fait confiance, le champion d’Europe U20 montre toutes ses qualités de meneur gestionnaire. Sans Bouzidi pour dicter le tempo, le poids de la création va glisser sur le reste de la traction arrière ce soir.

Match à enjeu

La JA reste sur une impressionnante série de 6 victoires sur ses 7 derniers matchs, avec un seul revers de deux points contre l’ASA. Il n’y avait pas eu photo lors du match aller contre Aix-Maurienne, remporté 97-75 par les hommes de Dounia Issa. Ces derniers sont en mission pour conserver leur place sur le podium acquise il y a quelques semaines.

L’ex-leader Orléans (4e) pousse derrière et pourrait repasser devant en cas de victoire à La Rochelle et de défaite de Vichy en Savoie. Même Poitiers (5e) et Blois (6e) n’ont pas dit leur dernier mot derrière. Le duo de tête Roanne-Pau semble lui très dur à rattraper à seulement cinq journées de la fin.

Aix-Maurienne (12e) sort d’une excellente victoire sur le parquet de Nantes (77-96). Et ne compte pas abandonner sur cette fin de saison, alors qu’ils ont deux victoires de retard sur le Top 10. « Nous sommes un peu en retard sur ces play-in, sur le top 10, mais on y croit encore. » expliquait le coach Julien Cros à Ici Pays de Savoie.

Avant de dire quelques mots sur cette dangereuse équipe vichyssoise, qu’il ne savait pas encore amputée de Bouzidi, qui a bien joué le dernier match. « On sait qu’il nous faudra au moins une énorme performance pour battre Vichy, comme celle de Lucas Demahis Ballou vendredi dernier face à Nantes [24 points]. On sait aussi que c’est notre collectif qui nous permettra de nous imposer. »