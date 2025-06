Avec un duo Elian Benitez – Alexandre Bouzidi, la JA Vichy confie les rênes à sa jeune garde

(1,97 m, 21 ans). Les deux jeunes français prendront place dans l’effectif auvergnat pour la prochaine saison. Demain, c’est déjà aujourd’hui dans le Bourbonnais. Moins de 24h après avoir terminé l’exercice 2024-2025 sur une superbe place de demi-finaliste des playoffs de Pro B face à l’Alliance Sport Alsace, la JA Vichy est déjà à l’attaque pour repartir au combat. Selon BasketEurope , le club vichyssois s’apprête à signer Élian Benitez (1,83 m, 22 ans) et Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans). Les deux jeunes français prendront place dans l’effectif auvergnat pour la prochaine saison.

Élian Benitez veut reprendre son envol à Vichy après une saison discrète à Nantes

En provenance de Nantes, le premier connaît déjà l’antichambre de la Betclic Élite. Auteur de 5 points, 1,4 rebond et 2,4 passes décisives pour 5,7 d’évaluation en 15 minutes de moyenne lors de sa découverte de la Pro B, l’enfant de l’USA Toulouges puis de la JL Bourg (meilleur marqueur du championnat Espoirs Élite avec une moyenne de 21,8 points au cours de la saison 2022-2023) a pris le pouls de la division au sein d’une formation nantaise qui a terminé à la 16ᵉ place (14 victoires pour 24 défaites). Vu auparavant à Rueil en Nationale 1, ce jeune poste 1, capable aussi bien de scorer que de rendre meilleurs ses coéquipiers, avait éclaboussé le parquet de son talent avec ses 15,1 points, 7,7 passes (meilleur passeur de NM1) et 16,8 d’évaluation. Signataire d’un contrat de deux ans en juillet 2024 avec le NBH, le troisième de la fratrie Benitez n’ira donc pas au bout de son bail avec le club nantais et posera ses valises sur les bords de l’Allier à la rentrée.

PROFIL JOUEUR Élian BENITEZ Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 22 ans (26/04/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 5 #202 REB 1,4 #232 PD 2,4 #77

Alexandre Bouzidi également à la relance à Vichy

À ses côtés, un nouveau visage portera la tunique bleue et blanche. Vu cette saison entre la France et l’Allemagne, Alexandre Bouzidi avait débuté l’année à Limoges avant de prendre la route pour Coblence au cœur de l’hiver . Discret en Betclic Élite (5 minutes de temps de jeu en 11 matchs), le Lyonnais avait été libéré de son contrat par le CSP pour chercher des responsabilités en deuxième division allemande. Auteur de 8,3 points, 2,8 rebonds et 3,7 passes pour 7,1 d’évaluation en 18 minutes, le champion d’Europe U20 avec l’équipe de France avait aidé son club à décrocher le maintien. Vu au Pôle France et à Roanne, ce meneur de grande taille, qui a une très bonne lecture du jeu de pick and roll, va découvrir la Pro B à la rentrée sous les ordres de Dounia Issa.

PROFIL JOUEUR Alexandre BOUZIDI Poste(s): Meneur Taille: 197 cm Âge: 21 ans (02/02/2004) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 0,8 #230 REB 0,4 #233 PD 0,5 #200