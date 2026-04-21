Nadir Hifi a battu le record de points de l’histoire de l’EuroLeague sur une saison
Nadir Hifi a quasiment marqué 700 points en EuroLeague cette saison, un record
Most points ever by a player in @EuroLeague regular season. The Prince of Paris keeps writing history 👑 pic.twitter.com/RdFbzQkPrM
— Paris Basketball (@ParisBasketball) April 21, 2026
Un record lié au format, mais pas que
La mise en perspective s’impose. Avec l’ajout de deux nouvelles équipes l’EuroLeague dispute désormais 38 journées avec un total de 20 équipes au lieu de 34, soit quatre matchs supplémentaires par rapport au format précédent. Les conditions étaient donc mécaniquement plus favorables pour les scoreurs. Mais encore fallait-il en profiter, Nadir Hifi, lui, n’a manqué qu’une seule rencontre sur l’ensemble de la phase régulière : le match aller chez l’Olympiakos. Pour terminer avec 37 apparitions sur 38 possibles. Une régularité exemplaire au service d’une production offensive record.
Devant Vezenkov, devant Nunn
Nadir Hifi est pourtant devancé au classement des scoreurs moyens par le probable MVP de la saison, Sasha Vezenkov (Olympiakos), premier, et le MVP en titre, Kendrick Nunn (Panathinaikos), deuxième. Parmi le top 5 des meilleurs marqueurs de la saison, c’est aussi lui qui cumule le moins de temps de jeu : seulement 22 minutes par match en moyenne. Un rendement au ratio exceptionnel qui témoigne aussi de sa régularité, qui le place parmi les joueurs les plus efficaces à la minute dans toute la compétition.
- Nadir Hifi (Paris Basketball) : 18,9 pts de moyenne pour 699 points au total
- Sasha Vezenkov (Olympiakos) : 19,4 pts de moyenne pour 661 points au total
- Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia) : 18,3 pts de moyenne pour 657 points au total
- Carsen Edwards (Virtus Bologne) : 17,3 pts de moyenne pour 623 points au total
- Kendrick Nunn (Panathinaikos) : 19 pts de moyenne pour 589 points au total
Son compatriote en bleu Timothé Luwawu-Cabarrot complète ce classement et termine troisième meilleure scoreur de la saison et en signe la meilleure saison individuelle de sa carrière en EuroLeague.
699 points, décryptage
Sur ces 699 points, Hifi a converti 131 paniers à 2-points, 87 tirs à 3-points et 176 lancers francs. Son adresse globale au tir (hors lancers francs) s’établit à 41,2 %. Des chiffres qui témoignent d’un profil de scoreur complet, capable de punir à toutes les distances et de peser aux tirs arrêtés. Hifi avait lui-même déclaré cet dernière semaine être prêt à franchir le cap de la NBA. Ses statistiques 2025-2026 constituent, à minima, le meilleur argument possible.
Un bilan collectif en demi-teinte
L’histoire individuelle reste pourtant contrastée par le bilan du Paris Basketball. Le club de la capitale termine 16e de la saison régulière et ne participera pas aux playoffs, loin du parcours de la saison précédente qui avait vu les Parisiens atteindre les quarts de finale. Le record de Hifi restera donc un fait d’armes personnel dans une saison collective difficile.
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