Nadir Hifi est pourtant devancé au classement des scoreurs moyens par le probable MVP de la saison, Sasha Vezenkov (Olympiakos), premier, et le MVP en titre, Kendrick Nunn (Panathinaikos), deuxième. Parmi le top 5 des meilleurs marqueurs de la saison, c’est aussi lui qui cumule le moins de temps de jeu : seulement 22 minutes par match en moyenne. Un rendement au ratio exceptionnel qui témoigne aussi de sa régularité, qui le place parmi les joueurs les plus efficaces à la minute dans toute la compétition.

Nadir Hifi (Paris Basketball) : 18,9 pts de moyenne pour 699 points au total

Sasha Vezenkov (Olympiakos) : 19,4 pts de moyenne pour 661 points au total

Timothé Luwawu-Cabarrot (Baskonia) : 18,3 pts de moyenne pour 657 points au total

Carsen Edwards (Virtus Bologne) : 17,3 pts de moyenne pour 623 points au total

Kendrick Nunn (Panathinaikos) : 19 pts de moyenne pour 589 points au total

Son compatriote en bleu Timothé Luwawu-Cabarrot complète ce classement et termine troisième meilleure scoreur de la saison et en signe la meilleure saison individuelle de sa carrière en EuroLeague.