Alors qu’il était censé avoir terminer son contrat vendredi dernier, le 17 avril, au soir d’une victoire à Nantes où il n’a pas pu beaucoup s’amuser (4 fautes en 8 minutes), Xavier DuSell sera finalement sur le parquet du Phare de Chambéry ce mardi face à la JA Vichy.

Loïs Grasshoff n’étant toujours pas apte à reprendre la compétition, le contrat du pigiste américain a été prolongé par Aix-Maurienne jusqu’au 30 avril.

PROFIL JOUEUR Xavier DUSELL Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 24 ans (25/12/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8,3 #121 REB 2,7 #145 PD 1,7 #116

Débauché de Lituanie il y a un mois, il tourne à 8,3 points de moyenne en 6 matchs, avec notamment un carton réalisé à Orléans (24 unités). Son extension de treize jours lui permettra de disputer deux rencontres supplémentaires : contre Vichy ce mardi et à Denain vendredi.

Prêté par Le Mans, resté sur un carton lors de sa dernière apparition mi-février (23 d’évaluation en 23 minutes), Loïs Grasshoff peut donc désormais espérer reprendre la compétition le 1er mai, lors de la réception de Challans, au lendemain de la fin de contrat de DuSell. Il restera alors trois matchs à Aix-Maurienne, sans compter un hypothétique play-in.