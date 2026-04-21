Douglas cartonne encore, Nfomoum-Lomby monte à 41 d’éval’, Cholet et la SIG enchaînent
41 d’évaluation pour Alexandre Nfomoum-Lomby malgré la défaite contre Le Portel.
La 26e journée des Espoirs ELITE a confirmé que la fin de saison régulière s’annonce bouillante. À quatre journées du terme, les places qualificatives pour le Trophée du Futur se resserrent, les leaders consolident leur avance et les jeunes talents profitent de chaque rencontre pour s’imposer dans le paysage du basket français.
Cholet et Dijon, déjà qualifiés
Déjà leader au classement, Cholet a signé une troisième victoire consécutive en dominant largement les Espoirs Paris Basketball (102-75). Erwan Ntsantso Djoni a régné sur la rencontre : meilleur marqueur avec 23 points à 60% à trois points, il compile 27 d’évaluation. Les Choletais se prépare désormais pour le Trophée du Futur.
Dijon a lui aussi décroché son ticket pour les phases finales Espoirs Élite. Les Bourguignons, deuxièmes au classement, ont géré leur fin de match sans trembler, portés par un Emrys Dadeke en grande forme : 19 points, 7 passes, 6 interceptions et 31 d’évaluation.
Monaco s’appuie sur Klitschko
Victoire importante des jeunes monégasques face à l’ASVEL (95-68), pour conserver leurs 4e place avec deux matchs de retard. Maxim Klitschko s’est illustré avec double-double en 25 minutes : avec 20 points et 13 rebonds, pour 31 d’évaluation.
Lui qui a récemment su profiter des nombreuses absences dans l’équipe professionnelle pour se mesurer aux meilleurs joueurs de la Betclic Elite.
La SIG Strasbourg sur sa lancée
Inarrêtable. Les Espoirs Strasbourg ont écrasé les Espoirs Saint-Quentin (106-72) pour décrocher une sixième victoire de suite. Un succès collectif exemplaire : neuf des dix joueurs ont inscrit au moins 9 points. Sasha Thiam termine meilleur marqueur avec 21 points, Samuel Fontanelle signe la meilleure évaluation de sa formation avec 30. Alexy Ragoo–Francillette complète le tableau avec un double-double à 14 points et 10 rebonds. Les hommes de Patrice Koening sont lancés.
JL Bourg s’impose à Chalon
Tenants du titre, les Espoirs de la JL Bourg sont allés gagner sur le parquet de Chalon (81-93) grâce à une grosse défense dans le dernier quart-temps. Le duo Isaac Guedegbe (21 points, 6 passes) Khadim Kane (22 points, 9 rebonds, 5 interceptions) a fait la loi, tous deux à 23 d’évaluation. De l’autre côté, Klark Riethauser compile également 23 d’évaluation dans la défaite.
Douglas, le patron de Nanterre
Pour rester à la septième place, la dernière qualificative pour le Trophée du Futur, Nanterre avait besoin d’un grand Maïdy Douglas. Il a répondu présent, le meilleur marqueur du championnat espoirs a livré la performance de la journée face aux Espoirs Limoges (95-81) : 33 points, 5 passes et 38 d’évaluation. Une ligne de stats qui confirme sa domination sur le championnat à quelques journées du terme.
Nfomoum-Lomby stratosphérique, jusqu’en pro
La défaite de Nancy face aux Espoirs du Portel n’a pas entaché la performance XXL d’Alexandre Nfomoum-Lomby. Le joueur du SLUC de 19 ans a signé 32 points, 7 rebonds, à 100% à mi-distance (13/13), pour une évaluation exceptionnelle de 41. La meilleure de la journée. Suffisant pour lui valoir sa 4e convocation avec les professionnels le soir même, pour une victoire cette fois.
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