La 26e journée des Espoirs ELITE a confirmé que la fin de saison régulière s’annonce bouillante. À quatre journées du terme, les places qualificatives pour le Trophée du Futur se resserrent, les leaders consolident leur avance et les jeunes talents profitent de chaque rencontre pour s’imposer dans le paysage du basket français.

Cholet et Dijon, déjà qualifiés

Déjà leader au classement, Cholet a signé une troisième victoire consécutive en dominant largement les Espoirs Paris Basketball (102-75). Erwan Ntsantso Djoni a régné sur la rencontre : meilleur marqueur avec 23 points à 60% à trois points, il compile 27 d’évaluation. Les Choletais se prépare désormais pour le Trophée du Futur.

Dijon a lui aussi décroché son ticket pour les phases finales Espoirs Élite. Les Bourguignons, deuxièmes au classement, ont géré leur fin de match sans trembler, portés par un Emrys Dadeke en grande forme : 19 points, 7 passes, 6 interceptions et 31 d’évaluation. Erwan NTSANTSO DJONI 23 PTS 5 REB 4 PDE CHO 102 75 PAR Monaco s’appuie sur Klitschko