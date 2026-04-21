Schio s’incline face à Venise lors du match 1 des finales, Marième Badiane connaît sa première défaite de la saison
Mariella Santucci et Venise ont fait tomber Schio pour la première fois de la saison italienne
Marième Badiane (1,90 m, 31 ans) et Schio avaient traversé toute la saison régulière sans la moindre défaite, affichant un bilan parfait de 20 victoires pour 0 défaite. Mais c’est Venise qui a mis fin à cette invincibilité lors du match 1 des finales de playoffs de Serie A1 féminine, s’imposant 60-71. Les championnes en titre perdent l’avantage du terrain dès l’entame de cette finale.
Une saison parfaite, une finale qui débute mal
Schio avait tout écrasé sur son passage cette saison. Vingt victoires, zéro défaite en championnat, puis deux séries remportées 2-0 en playoffs : les coéquipières de Marième Badiane arrivaient en finale avec tous les arguments pour revendiquer un nouveau titre. En face, Venise s’est imposée comme l’autre équipe dominante du championnat et constitue un adversaire à la hauteur de cet affrontement au sommet.
Mais le match 1 a tourné à l’avantage des Vénétiennes : victoire 60-71. Schio subit là sa première défaite en championnat depuis le début de la saison. Une contre-performance qui tombe au plus mauvais moment. Marième Badiane n’a pas pu peser sur le match en ne jouant que 6 minutes pour deux petits points.
En s’inclinant à domicile lors de cette première manche face à une Mariella Santucci dominante, Schio perd l’avantage du terrain qu’elles avaient pourtant acquis au prix d’une saison régulière irréprochable. Pour espérer jouer un match 3 à la maison et défendre leur titre dans leur salle, Schio devra aller gagner à Venise lors du match 2.
En quête du triplé
Pour Marième Badiane et Schio, l’enjeu de cette finale dépasse le simple titre de championne. Après avoir remporté la Supercoupe d’Italie puis la Coupe d’Italie cette saison, le club est en quête d’un triplé historique. Il ne leur manque plus que le trophée le plus prestigieux : le titre de championne d’Italie. Une défaite en finale rendrait ce bilan à la fois brillant et inachevé.
Venise, le point noir de Marième Badiane
Pour Marième Badiane, l’internationale française, cette défaite fait écho. Sa dernière défaite remontait au début du mois de mars, lors des play-in d’EuroLeague Féminine, face à cette même équipe de Venise. Les Vénétiennes se profilent donc comme la bête noire de la Française pour cette saison.
L’an passé, Schio avait remporté le titre en gagnant 3-2 aussi face à Venise, avec notamment Janelle Salaün, élue MVP des finales. Cette fois, c’est Marième Badiane qui porte les couleurs françaises dans cette finale. La suite de la série dira si elle peut renverser la tendance.
Commentaires