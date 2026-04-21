Marième Badiane (1,90 m, 31 ans) et Schio avaient traversé toute la saison régulière sans la moindre défaite, affichant un bilan parfait de 20 victoires pour 0 défaite. Mais c’est Venise qui a mis fin à cette invincibilité lors du match 1 des finales de playoffs de Serie A1 féminine, s’imposant 60-71. Les championnes en titre perdent l’avantage du terrain dès l’entame de cette finale.

Une saison parfaite, une finale qui débute mal

Schio avait tout écrasé sur son passage cette saison. Vingt victoires, zéro défaite en championnat, puis deux séries remportées 2-0 en playoffs : les coéquipières de Marième Badiane arrivaient en finale avec tous les arguments pour revendiquer un nouveau titre. En face, Venise s’est imposée comme l’autre équipe dominante du championnat et constitue un adversaire à la hauteur de cet affrontement au sommet. Mais le match 1 a tourné à l’avantage des Vénétiennes : victoire 60-71. Schio subit là sa première défaite en championnat depuis le début de la saison. Une contre-performance qui tombe au plus mauvais moment. Marième Badiane n’a pas pu peser sur le match en ne jouant que 6 minutes pour deux petits points.

En quête du triplé

Pour Marième Badiane et Schio, l’enjeu de cette finale dépasse le simple titre de championne. Après avoir remporté la Supercoupe d’Italie puis la Coupe d’Italie cette saison, le club est en quête d’un triplé historique. Il ne leur manque plus que le trophée le plus prestigieux : le titre de championne d’Italie. Une défaite en finale rendrait ce bilan à la fois brillant et inachevé.

Venise, le point noir de Marième Badiane