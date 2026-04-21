ITW Samir Gbetkom, entre frustration et progression à Antibes : « J’ai appris à vraiment connaître mon jeu »
ELITE 2 - Samir Gbetkom, arrière d’Antibes, analyse sa saison 2025-2026 en ELITE 2, entre progression individuelle marquée et regrets collectifs dans une année irrégulière.
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Résumé
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Cette saison en ÉLITE 2, Samir Gbetkom cumule 13,5 points, 2,2 rebonds et 2,4 passes de moyenne.
Crédit photo : Tuan Nguyen
Samir Gbetkom (1,91 m, 28 ans) s’impose cette saison comme l’un des cadres d’Antibes en ELITE 2. Avec 13,5 points de moyenne, l’arrière camerounais franchit un cap dans son jeu, malgré une saison collective en dents de scie. Entre responsabilités accrues, reconstruction du club et ambition de play-in, il revient en profondeur sur un exercice charnière.
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