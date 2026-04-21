Samir Gbetkom (1,91 m, 28 ans) s’impose cette saison comme l’un des cadres d’Antibes en ELITE 2. Avec 13,5 points de moyenne, l’arrière camerounais franchit un cap dans son jeu, malgré une saison collective en dents de scie. Entre responsabilités accrues, reconstruction du club et ambition de play-in, il revient en profondeur sur un exercice charnière.