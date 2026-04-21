Pedro Martínez tient la plus belle récompense individuelle de sa saison. L’entraîneur de Valence a reçu le trophée Alexander Gomelskiy du meilleur coach de l’année en EuroLeague, après avoir guidé le club espagnol vers un exercice 2025-2026 de très haut niveau. Le technicien a conduit Valence jusqu’à la 2e place de la saison régulière, avec l’avantage du terrain en playoffs à la clé.

Une première historique pour Valence

C’est une première pour le club valencien : jamais un entraîneur de Valence n’avait remporté cette distinction. Pedro Martínez devient aussi le quatrième coach espagnol à être récompensé, après Xavi Pascual, Pablo Laso et Chus Mateo.

Son mérite est d’autant plus grand que Valence revenait en EuroLeague après une saison d’absence. Et malgré une expérience limitée comme entraîneur principal dans la compétition, avec seulement 41 matchs avant cet exercice, Pedro Martínez a su installer son équipe parmi les toutes meilleures du continent.

Après un départ mitigé (2 victoires et 3 défaites), Valence a rapidement changé de dimension. Le club a notamment signé une série de huit victoires en neuf matchs à partir de la fin novembre, avec des succès marquants sur les parquets de l’Olympiakos, du Panathinaikos et de l’Étoile Rouge de Belgrade.

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆 The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏 The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… pic.twitter.com/cTdRsJRGnG — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

Une équipe spectaculaire et performante

Au-delà du classement, Valence a marqué la saison régulière par la qualité de son jeu. L’équipe a terminé meilleure attaque d’EuroLeague avec 90,9 points marqués par match. Elle s’est aussi classée parmi les meilleures formations de la compétition dans de nombreux secteurs statistiques : 2e au nombre de tirs à 3-points marqués (11,7), 2e au rebond (37,7), 2e au contre (3,2), 3e à la passe décisive (21,0), 3e au rebond offensif (13,0) et 4e à l’interception (6,9).

Valence a également terminé avec 12 victoires de plus de 10 points, soit l’un des meilleurs totaux de la saison régulière. Un signe supplémentaire de la domination affichée par le collectif espagnol sur une grande partie de l’exercice.

Le mois d’avril a fini de sceller le dossier de Pedro Martínez, avec un impeccable 4 sur 4 pour permettre à son équipe de grimper jusqu’à la 2e place.

Un trophée attribué par les entraîneurs eux-mêmes

Le trophée Alexander Gomelskiy a une saveur particulière puisque le vote est réalisé par les entraîneurs d’EuroLeague. Pedro Martínez a ainsi été plébiscité par ses pairs, devant Tomas Masiulis, entraîneur du Zalgiris Kaunas. Georgios Bartzokas (Olympiacos) a pris la troisième place, juste devant le tenant du titre Sarunas Jasikevicius, sacré en 2024-2025 avec Fenerbahçe.

Au total, 13 entraîneurs ont reçu des votes, preuve de la densité de la saison et du respect suscité par les performances de Valence.

Pedro Martínez rejoint un cercle fermé

Pedro Martínez devient le 14e entraîneur différent à remporter cette distinction. Dans l’histoire du trophée, seuls Zeljko Obradovic et Georgios Bartzokas l’ont gagné à trois reprises. Ettore Messina, Dimitris Itoudis et Pablo Laso l’ont, eux, remporté deux fois.

En s’imposant cette saison, le coach de Valence entre donc dans un cercle prestigieux, récompensé pour avoir transformé un retour en EuroLeague en campagne de référence.