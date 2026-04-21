Imanol Prot (2,02 m, 21 ans) est de retour, et c’est une excellente nouvelle pour Poitiers. Absent depuis la fin du mois de mars en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, l’ailier va retrouver la compétition ce mardi 21 avril 2026 face à Nantes, comme l’a indiqué La Nouvelle République. Un renfort de poids pour un PB86 en pleine dynamique.

Poitiers récupère un joueur clé pour cette fin de saison régulière

Avant son arrêt, Imanol Prot réalisait une saison solide sous les couleurs poitevines. En 25 minutes de moyenne, le jeune ailier compile 9,0 points, 3,4 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,2 interception. Une production complète qui en fait un élément précieux dans la rotation.

Son absence, sur les quatre derniers matchs, n’a pas empêché Poitiers de performer, mais son retour offre davantage de solutions des deux côtés du terrain, notamment dans l’intensité défensive et la polyvalence sur les ailes.

PROFIL JOUEUR Imanol PROT Poste(s): Ailier Taille: 202 cm Âge: 21 ans (11/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 9 #101 REB 3,4 #97 PD 1,2 #157

Un choc important dans la course aux playoffs

Ce retour intervient à un moment clé de la saison. Actuellement 5e d’ÉLITE 2 avec un bilan de 20 victoires pour 13 défaites, Poitiers reste sur une série positive de trois succès. En face, Nantes (9e, 18 victoires pour 15 défaites) joue également gros dans la lutte pour les playoffs.

La rencontre de ce mardi à la salle Saint-Éloi, dans le cadre de la 34e journée, s’annonce donc particulièrement importante entre deux équipes du haut de tableau. Avec le retour d’Imanol Prot, le PB86 aborde ce rendez-vous avec un atout supplémentaire dans sa quête de qualification.