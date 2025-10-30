Recherche
ELITE 2

L’envol du minot : Imanol Prot, leader inattendu du PB86

ELITE 2 - Imanol Prot réalise un début de saison impressionnant avec le Poitiers Basket 86. Le jeune ailier, formé au club, s’affirme comme l’un des leaders du groupe poitevin malgré son jeune âge tout en étant l'un des jeunes Français à suivre cette saison en ELITE 2.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’envol du minot : Imanol Prot, leader inattendu du PB86

Imanol Prot est l’une des révélations de ce début de saison d’ELITE 2 sous le maillot de Poitiers

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pur produit du Poitiers Basket 86, Imanol Prot (2,00 m, 21 ans) incarne la réussite du projet de formation poitevin. Né à Poitiers, passé par l’ASPTT Poitiers, le CEP Poitiers et le PB86, le jeune Français a su franchir chaque étape avec constance et patience. Après deux saisons solides en Nationale 1 (2021-2023), il a pleinement intégré l’effectif professionnel lors de la montée en Pro B (2023-2024).

Au fil des saisons, son rôle s’est densifié : plus de minutes, plus de responsabilités, et une influence grandissante sur le collectif. Travailleur, fiable, intelligent dans ses lectures de jeu, le jeune poste 3/2 a gagné la confiance de son coach et le respect de ses coéquipiers.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Imanol Prot.jpg
Imanol PROT
Poste(s): Ailier
Taille: 200 cm
Âge: 21 ans (11/06/2004)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
3
#435
REB
3
#287
PD
0
#469

Un début de saison tonitruant en ELITE 2

Depuis la reprise, Imanol Prot a franchi un cap. En ce début d’exercice 2025/2026, ses chiffres traduisent cette montée en puissance : 12,4 points à 48,6% à 3 points, 4,6 rebonds et 0,6 passe pour 14 d’évaluation en un peu plus de 26 minutes de moyenne sur 8 rencontres d’ELITE 2. Au-delà des statistiques, c’est son impact dans les moments clés qui impressionne. Que ce soit pour relancer une dynamique collective comme lors du match contre Vichy ou stopper une série adverse, le Poitevin se montre souvent décisif en apportant de la polyvalence, de l’alchimie et une influence positive sur le terrain.

La progression constante d’un enfant du club

Sa saison 2024/2025 en Pro B, avec ses 5 points et 2,3 rebond et 1,2 passe pour 5,5 d’évaluation en 16 minutes sur 37 matchs, n’avait fait qu’esquisser le talent brut du jeune ailier. 2025/2026 est celle de la confirmation, voire de l’éclosion. Avec un temps de jeu considérablement accru, le Pictavien pur jus a doublé sa production offensive et son rendement aux rebonds. Son efficacité est également au rendez-vous, l’évaluation moyenne passant de 5,5 à 14. Plus que les chiffres, c’est son agressivité positive et sa justesse dans les choix qui impressionnent. Le « minot » s’est mué en un leader offensif et défensif, un joueur sur lequel l’équipe peut s’appuyer dans les moments cruciaux. Derrière Narcisse Ngoy leader statistique du groupe d’Andy Thornton-Jones avec ses 22,5 d’évaluation, Imanol se classe deuxième (14) devant les étrangers Marcus Hammond, Samuel Idowu, Ivan Ramljak et Bubu Palo.

LIRE AUSSI

Un leader par l’exemple et l’influence

Dans une équipe de Poitiers qui n’a pas encore trouvé son rythme de croisière en ce début de championnat et qui pointe à la 15ème place (3V/5D), Imanol Prot s’impose désormais comme un symbole et un leader. Son évolution traduit la réussite du projet poitevin : faire grandir ses talents maison tout en restant compétitif au plus haut niveau. Si la saison ne fait que commencer, le PB86 peut déjà se réjouir de voir l’un de ses minots devenir le moteur du collectif. Il ne fait aucun doute que le jeune ailier sera l’une des attractions à suivre de très près cette saison en ELITE 2.

jeildo
Belle évolution Poitiers est un club qui est un des plus constants en France dans sa politique de formation.
