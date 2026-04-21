Saint-Vallier avance déjà sur la saison prochaine. Assuré de son maintien en Nationale 1, le club drômois a pris une première décision structurante pour 2026-2027 : conserver le staff de l’équipe première. En fin de contrat, Alexandre Casimiri a été reconduit sur le banc du SVBD, où il poursuivra sa mission avec son adjoint Johan Péricard.

Saint-Vallier choisit la continuité

Les derniers rendez-vous de la saison ne pèseront pas lourd dans l’avenir immédiat du Saint-Vallier Basket Drôme. Le maintien étant déjà validé, le club peut se projeter sur le prochain exercice. Et dans cette optique, la direction a décidé de miser sur la stabilité en prolongeant son entraîneur Alexandre Casimiri, arrivé en 2024.

Le technicien franco-américain n’a pas encore réussi à ramener le SVBD en play-offs en deux saisons. Cette année, les Drômois ont manqué la poule haute avant de devoir batailler dans la poule basse. Malgré cela, les dirigeants ont choisi de lui renouveler leur confiance.

“Je n’ai rien à reprocher à l’entraîneur”

Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, le président Patrice Péricard a justifié ce choix par la volonté de préserver une forme de continuité au sein du club.

“Je n’ai rien à reprocher à l’entraîneur, la communication est très fluide. On loupe la poule haute à un ou deux matchs près, mais que ce soit en première ou en deuxième phase, j’ai quand même vu des très beaux matchs aux Deux Rives”, a-t-il expliqué.

Ce soutien public confirme la confiance accordée à Alexandre Casimiri, qui disposera donc d’une troisième saison pour tenter de relancer les ambitions du SVBD.

L’objectif de retrouver les play-offs

Pour Saint-Vallier, l’enjeu sera désormais clair : retrouver les play-offs de Nationale 1, un cap que le club n’a plus franchi depuis 2023. Cette saison-là, le SVBD avait échoué de peu en finale sur le parquet de Caen (70-69).

Avec ce choix de continuité sur le banc, le club drômois envoie en tout cas un premier signal fort : celui d’un projet qui veut s’inscrire dans la durée plutôt que repartir de zéro.