CJ McCollum n’a pas résisté à l’envie de provoquer les New York Knicks après la victoire spectaculaire des Atlanta Hawks lors du Game 2 de leur série de premier tour des playoffs NBA. L’arrière vétéran a publié un message sur X accompagné de photos du match et du message : « Cawwww cawwwww Seee ya in the A. »

Une performance clutch pour égaliser la série

McCollum a été l’artisan principal de cette remontée historique des Hawks, qui accusaient pourtant 12 points de retard à l’entame du quatrième quart-temps. L’ancien joueur des Trail Blazers a compilé 32 points à 12/22 aux tirs, accompagnés de 6 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions.

Alors qu’Atlanta semblait se diriger vers un 2-0 dans la série, McCollum a pris ses responsabilités dans les moments cruciaux. Il a inscrit 6 points dans les 2 minutes et 8 secondes finales, dont un panier décisif à 33,5 secondes de la fin qui a donné l’avantage aux Hawks.

Cette performance clutch illustre parfaitement pourquoi Atlanta a misé sur l’expérience de McCollum cette saison. Sa capacité à élever son niveau de jeu dans les moments importants s’est révélée déterminante pour éviter un écart de 2-0 face aux Knicks.

cawwww cawwwww Seee ya in the A pic.twitter.com/hIdt4dnsJv — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 21, 2026

Direction Atlanta pour les Hawks

Grâce aux exploits de McCollum, les Hawks ont transformé cette série en un affrontement désormais équilibré. L’équipe d’Atlanta retourne dans ses bases avec l’avantage du terrain pour les Games 3 et 4, programmés jeudi et samedi.

Cette égalisation 1-1 change complètement la donne pour les outsiders qui peuvent désormais envisager sereinement la suite de cette série de premier tour. Le message provocateur de McCollum sur les réseaux sociaux témoigne de la confiance retrouvée d’une équipe qui a su renverser une situation compromise.