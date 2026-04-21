Qualifiée avec autorité lors du tournoi de Villeurbanne, l’équipe de France féminine va aborder la Coupe du Monde 2026 avec des ambitions élevées… et un tirage qui lui laisse clairement les cartes en main. Ce mardi 21 avril, le sort lui a réservé un groupe B largement à sa portée, avec des adversaires déjà connus pour deux d’entre eux.

Les Bleues connaissent leurs adversaires pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ⚔️ Rendez-vous du 4 au 13 septembre à Berlin pour soutenir l'Équipe de France féminine.#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/PipPi1B3x1 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) April 21, 2026

Un groupe dans les cordes de la France

Placées dans le groupe B, les joueuses de Jean-Aimé Toupane affronteront la Hongrie (19e nation mondiale), la Corée du Sud (15e) et le Nigeria (8e). Sur le papier, la France (2e) apparaît comme la favorite naturelle de cette poule.

Surtout, les Bleues ont déjà affronté deux de ces équipes très récemment. Lors du tournoi de qualification organisé à Villeurbanne en février, elles avaient dominé à la fois la Corée du Sud et (difficilement) le Nigeria, ce qui renforce encore l’impression d’un tirage favorable. Toutefois, les D’Tgress, quarts de finalistes aux Jeux olympiques de Paris, représentent un vrai danger pour les tricolores.

La Hongrie, de son côté, effectue son retour en Coupe du Monde après 28 ans d’absence. Une inconnue relative, mais qui ne change pas fondamentalement la hiérarchie attendue dans ce groupe. Toutefois, elle compte potentiellement dans leurs rangs la MVP de la dernière saison de l’EuroLeague, Dorka Juhasz (1,93 m, 26 ans).

Un objectif clair : éviter le piège des barrages

Le format de la compétition rend la première place particulièrement précieuse. Le leader de chaque groupe se qualifie directement pour les quarts de finale.

Les équipes classées entre la 2e et la 3e place devront, elles, passer par un tour de qualification supplémentaire, sorte de barrage à élimination directe pour accéder aux quarts.

Dans ce contexte, l’objectif est limpide pour les Bleues : terminer en tête afin d’éviter tout match couperet prématuré.

Des groupes relevés ailleurs dans le tableau

Si la France peut se satisfaire de son tirage, d’autres nations n’ont pas eu cette chance. Le groupe D, avec les États-Unis (premières au ranking FIBA), la Chine (4e) et l’Italie (14e), s’annonce particulièrement dense. Le groupe C, avec la Belgique (5e) et l’Australie (3e), promet également une lutte intense.

Le groupe A, enfin, apparaît plus ouvert avec l’Espagne, le Japon et l’Allemagne, pays hôte.

Le tirage complet du premier tour de la Coupe du monde 2026 : Groupe A

Japon (10e au ranking FIBA)

Espagne (6e)

Allemagne (11e)

Mali (18e) Groupe B

Hongrie (19e)

Corée du Sud (15e)

Nigeria (8e)

France (2e) Groupe C

Belgique (5e)

Australie (3e)

Porto Rico (13e)

Turquie (16e) Groupe D

États-Unis (1er)

Tchéquie (17e)

Italie (14e)

Chine (4e)

Berlin en ligne de mire pour une médaille

Organisée du 4 au 13 septembre 2026 à Berlin, cette Coupe du Monde marquera le retour à un format à 16 équipes. Pour les Bleues, l’objectif est clair : mettre fin à l’attente et décrocher une première médaille dans cette compétition, après les échecs de 2010, 2014, 2018 et 2022. Reste à savoir quelles joueuses seront disponibles pour Jean-Aimé Toupane en pleine saison WNBA, même si celle-ci fera une pause du lundi 31 août au mercredi 16 septembre en raison de cet évènement à Berlin. En effet, on imagine mal le sélectionneur appeler toutes les joueuses tricolores en Amérique du Nord et ne pas pouvoir préparer son collectif plus d’une semaine.

Avec ce tirage, la phase de groupes ne doit pas être un obstacle. Mais dans une compétition aussi dense, la suite du parcours dépendra surtout de leur capacité à monter en puissance au bon moment.