C’est ce qu’on ne voulait pas voir pour la première série de playoffs en carrière de Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Le Français n’a eu le temps de disputer qu’un seul match complet avant de voir le premier pépin arriver. C’est dans le deuxième quart-temps du Match 2, alors que les Spurs étaient en mission pour aller chercher le 2-0 à domicile, que « Wemby » a subi un choc. Un choc à la tête, puisque sa tête a heurté le parquet de plein fouet en chutant sur un spin-move. À toute vitesse, le menton en premier, puis sa tête a rebondi et re-heurté le parquet.

Des images impressionnantes et pas vraiment rassurantes. Sur le moment à la caméra, on l’entend dire “Oh non putain, oh non…”, et être trop sonné pour se relever immédiatement. Il chuchote ensuite quelque chose à ses coéquipiers et court directement vers les vestiaires. Quelques minutes plus tard, les nouvelles tombent par l’intermédiaire de Shams Charania, toujours bien renseigné : Wembanyama est entré dans le protocole commotion, et ne reviendra pas dans le match (5 points et 4 rebonds en 12 minutes de jeu).

best look at Wemby's head collision pic.twitter.com/75863ArhQz — WembyMuse (@Wemby_Muse) April 22, 2026

Les commotions cérébrales bien encadrées par la NBA

Un protocole commotion est une procédure médicale obligatoire mise en place en NBA (et dans d’autres sports) pour détecter, gérer et suivre les commotions cérébrales à la suite d’un choc à la tête. Concrètement, Wembanyama a subi des tests dans les vestiaires pendant le match, pour tester s’il était lucide et en pleine possession de ses capacités. Il n’a pas convaincu les médecins, qui l’ont arrêté pour le reste du match. Reste à voir la suite, alors que la série entre Spurs et Blazers vient de commencer.

Les protocoles commotions arrivent régulièrement en NBA. Les trois derniers ont eu lieu sur ce dernier mois de compétition : Jarace Walker (Indiana) a été arrêté 10 jours, Brandon Williams (Dallas) pour 9 jours, et le rookie Ace Bailey (Utah) pour 5 jours. Globalement, le temps d’absence moyen se situe entre 7 et 10 jours. Ce qui donne une idée de ce que devrait manquer Wembanyama.

Au minimum, la NBA oblige les équipes à arrêter 48 heures un joueur qui est entré dans le protocole. La suite dépend de sa réponse aux différents tests prévus dans ces cas-là. Tout est très bien encadré et des précautions sont prises étant donné la sensibilité de la zone touchée.

Quelle suite ?

Alors quel impact sur la série entre Spurs et Blazers ? Déjà, son équipe n’a pas réussi à remporter le Match 2 sans lui (103-106). Le pivot remplaçant Luke Kornet l’a remplacé comme il l’a pu (10 points, 9 rebonds), mais surtout les Spurs ont craqué alors qu’ils menaient de 14 points à huit minutes du terme.

Grâce à un Scoot Henderson de grande classe (31 points) et un Jrue Holiday avec quelques actions de vétéran dont il a le secret (16 points, 9 passes décisives), les Blazers ont gagné ce Match 2 avant de retourner à la maison. C’est aussi la première victoire en playoffs de l’ex-coach parisien Tiago Splitter. Le match fut physique et féroce, avec d’autres blessés en plus de Wembanyama (Harrison Barnes, Dylan Harper, Donovan Clingan, avec plus ou moins de gravité).

Le Match 3 aura lieu dans trois jours, et il n’y aura deux jours d’écart entre tous les autres matchs. Un retour en fin de série est envisageable pour Wembanyama, si on prend en compte le temps moyen d’absence pour ce genre de problèmes. Mais il pourrait aussi parvenir à répondre positivement aux tests très vite, et retourner en jeu après les 48 heures de mise à l’écart obligatoires. Rien n’est encore décidé.