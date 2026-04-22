Le HOMKiA All-Star franchit une nouvelle étape en 2026. Pour sa cinquième édition, l’événement organisé par Les Sables Vendée Basket investit la nouvelle Arena des Sables-d’Olonne avec une ambition claire : proposer une expérience complète, entre spectacle sportif, animations et festival.

Un All-Star Game qui change de dimension

Déjà bien installé dans le paysage du basket français, le HOMKiA All Star Game veut passer un cap. En s’installant dans une nouvelle enceinte plus moderne et plus grande, l’événement vise à accueillir plusieurs milliers de spectateurs et à renforcer son attractivité.

Au programme côté terrain, deux affiches : une rencontre d’ouverture avec un West Star Game NM3, puis le match principal réunissant des joueurs de NM1 et de Pro B. L’objectif reste le même : proposer un spectacle accessible tout en mettant en avant les talents du basket français, qu’ils soient locaux ou nationaux.

Entre les séquences de jeu, place au show : concours (skills challenge, 3-points, dunk contest) et animations rythmeront la journée pour offrir une expérience immersive au public.

Un événement entre sport et festival

Au-delà du basket, le HOMKiA All Star Game s’inscrit désormais dans une logique de festival. Dès l’après-midi, un “All Star Village” prendra vie autour de la salle avec foodtrucks, bars, artisans et stands partenaires.

La soirée se prolongera avec un véritable programme musical. À partir de 21h, plusieurs DJ sets se succéderont, mêlant électro, house et performances live avec violon et batterie, jusqu’au bout de la nuit.

L’idée est claire : faire de cette journée un événement global, capable d’attirer à la fois les fans de basket et un public plus large.

Un levier pour le territoire vendéen

Avec cette nouvelle édition, les organisateurs veulent aussi renforcer l’impact local de l’événement. En s’appuyant sur la nouvelle Arena, le HOMKiA All Star Game ambitionne de contribuer à l’attractivité touristique et économique des Sables-d’Olonne et de la Vendée.

L’événement se veut également fédérateur, en réunissant clubs, partenaires, acteurs économiques et médias autour d’un rendez-vous annuel.

Avec une jauge annoncée à plusieurs milliers de spectateurs, des centaines de milliers de vues en streaming attendues et une forte exposition sur les réseaux sociaux, cette 5e édition pourrait marquer un tournant dans l’histoire du HOMKiA All Star Game.