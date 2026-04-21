MVP Race: Nikola Jokic entre un peu plus encore dans l'histoire de la NBA

Trois finalistes pour le trophée de MVP ont été désignés par la NBA dimanche : Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama et Nikola Jokic. Pour la sixième saison consécutive, le pivot serbe se place sur le podium du trophée individuel le plus prestigieux de la grande ligue. Une régularité exceptionnelle qui le place désormais dans un cercle extrêmement fermé, aux côtés de certaines des plus grandes icônes de l’Association.

PROFIL JOUEUR Nikola JOKIC Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 31 ans (19/02/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 27,6 #9 REB 12,9 #1 PD 10,7 #1

Une place aux côtés des plus grands

Ce nouvel accomplissement place le médaillé de bronze aux jeux de Paris parmi des légendes NBA comme LeBron James (11 nominations), Michael Jordan (10), Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson (9), Larry Bird (8) et Wilt Chamberlain (7).

Nikola Jokic is one of only eight players in NBA history to finish Top 3 in the MVP vote at least six times. This is something Kobe, Shaq or Duncan didn't accomplish. He really has one of the best peaks we've seen in the league. pic.twitter.com/khxLiB2GZ6 — HoopsHype (@hoopshype) April 21, 2026

Un casting qui en dit long sur la régularité au plus haut niveau du 41e choix de la Draft NBA 2014, installé au sommet de la hiérarchie de la grande ligue depuis sa première sélection au All-Star Game en 2019.

Un pic unique dans l’histoire de la NBA

La saison 2025-2026 s’inscrit dans cette veine-là, avec des statistiques tout simplement époustouflantes: 27,6 points, 12,9 rebonds et 10,7 passes décisives de moyenne. Soit la deuxième saison consécutive en triple-double du big man de Denver. Une saison unique qui l’a vu terminer en tête du classement des passeurs et des rebondeurs. Une première dans l’histoire de la NBA !

Le frein collectif dans la course au panthéon

Loin des honneurs individuels, Nikola Jokic espère surtout garnir son armoire à trophées collectifs. Elu par trois fois déjà MVP, le génie serbe ne compte en revanche qu’un titre NBA à ce stade. Loin du palmarès de certains des membres du club qu’il vient d’intégrer alors que Michael Jordan (6 titres), LeBron James (5), Larry Bird (3) ou encore Magic Johnson ont tous bâti leur légende sur des dynasties.

Une ambition qui passera déjà par une victoire des hommes du Colorado dans la série du 1er tour qui les oppose aux Wolves d’Anthony Edwards. Au coude à coude suite à l’égalisation de Minnesota la nuit dernière, les deux équipes se retrouvent jeudi dans un Game 3 déjà décisif.