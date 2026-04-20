Une toute première apparition en playoffs, cela peut être source de stress pour beaucoup de joueurs. Pour beaucoup, mais pas pour Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans). Dans la lignée de son début de carrière en NBA, le prodige français a frappé un grand coup pour ses grands débuts dans les phases finales outre-atlantique. Bien au-delà de ses 22 points et 10 rebonds lors de son premier match de playoffs de Betclic ÉLITE avec un statut de leader aux Metropolitans 92 en 2023. Cette fois, “l’Alien” a battu plusieurs records.

Une première période historique

C’était le grand soir pour San Antonio. Le grand retour des Spurs en playoffs, sept ans après leur dernière apparition (2019), et douze ans après leur dernier titre (2014). Il y avait forcément une très grosse ambiance au Frost Bank Center, avec des tribunes multicolores puisque les fans étaient vêtus de t-shirts jaunes, roses et bleu. Le genre d’atmosphère que redoutaient les Blazers, mais qu’attendaient les joueurs des Spurs. « Pendant l’échauffement, j’ai senti que l’atmosphère était différente. Les fans étaient prêts. C’est sûrement la meilleure ambiance que j’ai vue dans cette salle » a exprimé Wembanyama en conférence de presse après la rencontre.

👀 It’s almost time my friends!!!

It's soooo beautiful!!

WEAR YOUR SHIRTS y'al!!! pic.twitter.com/UlElIgDMvZ — Mark Burnett (@SpursSixthMan) April 17, 2026

Les Texans se sont mis dans le match dès l’entame, avec déjà huit points d’avance dès le premier quart-temps (30-22). Wembanyama, lui, a laissé les choses se dérouler, et ses coéquipiers marquer les premiers paniers, qui se montraient déjà adroits de loin (15/33, soit 46% à 3-points au final). Avant de véritablement prendre le rythme, et signer une première période historique. De quoi assumer son statut de Top 3 du MVP et du DPOY, officialisé juste avant le match.

Soit face à des extérieurs des Blazers qui le piégaient haut, ou en 1-contre-1 face à Donovan Clingan trop lent pour le suivre, Wembanyama s’est régalé. Notamment derrière la ligne à 3-points, où il a réussi 5 de ses 6 tentatives. Celui qui avait déclaré à plusieurs reprises son excitation pour les playoffs a marqué 21 points en première période, ce qui n’était plus arrivé pour un débutant en playoffs depuis… la saison 1996/97 (selon l’insider Dan Weiss). En tribunes, les légendes des Spurs David Robinson et Tim Duncan étaient en admiration, tout comme Gregg Popovich, George Gervin et Manu Ginobili. Les fans et spectateurs encore plus.

WEMBY JUST COOKED DENI AVDIJA. OMG. pic.twitter.com/WihU9m6mhD — Legion Hoops (@LegionHoops) April 20, 2026

En gestion

Au retour des vestiaires, les Blazers sont revenus avec de nouvelles intentions. Un 8-0 infligé d’entrée, et on pensait le match relancé (59-57). Mais là encore, les Spurs ont montré leur maîtrise, avec une puissance de frappe qui apportait le danger de tous les côtés (Stephon Castle, De’Aaron Fox et Devin Vassell ont tous marqué entre 15 et 17 points). Même Luke Kornet a été très bon dans les quelques minutes sans Wembanyama (10 points en 14 minutes). On sent un écart entre ces deux équipes, respectivement 2e et 7e de l’Ouest, et qui sera dur à combler, même sur une série en quatre matchs.

Pendant que le leader adverse Deni Avdija (30 points, 10 rebonds, 5 passes décisives) était touché, Wembanyama a terminé le match tranquillement. Alors qu’on se doutait que les Blazers ne reviendraient pas, il a tout de même joué les dernières minutes, histoire de dépasser les 32 points, le record pour un premier match de playoffs d’un Spur, détenu par Tim Duncan en 1998. Le natif de Chesnay aura en effet marqué 35 points à 13/21 aux tirs (dont 5/6 à 3-points), 5 rebonds, 1 passe décisive et 2 contres.

Victor Wembanyama in his PLAYOFF DEBUT: • 35 POINTS

• 5 REBOUNDS

• 2 BLOCKS

• 5/6 3PM

• 13/21 FG

• 33 MINUTES PLAYED (!!!) pic.twitter.com/vVphMUwg1r — Bala (@BalaPattySZN) April 20, 2026

Encore loin des 42 points de Luka Dončić en 2020, record absolu pour un débutant. Mais suffisant pour aller chercher la victoire, surtout au vu de son impact défensif. « 35 points, ce n’est pas tant que ça. Ça reflète surtout l’esprit collectif de l’équipe… C’était une super première. On a été solides, je m’attendais à ça, mais le travail n’est pas fini » a-t-il apprécié en interview bord-terrain. Les Blazers se sont accrochés jusqu’au bout, avec un Sidy Cissoko qui est entré pour quelques secondes en fin de match face à son ancienne équipe. Rendez-vous dans 48 heures pour le Match 2, toujours au Frost Bank Center.